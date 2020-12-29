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29.12.2020 17:04
Рубрика: Общество

Гидрометцентр пообещал большинству россиян теплый январь

Текст: Ольга Игнатова
Теплый январь ожидает большинство россиян, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выше климатической нормы температура будет на огромной территории европейской части России, а также в отдельных регионах азиатской части страны."Температура в январе 2021 года прогнозируется следующая: в западных регионах европейской части России, а также в таких регионах, как Курская, Брянская, Орловская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Мурманская области, Карелия, Крым, на западе Краснодарского края, температура ожидается выше нормы. Выше нормы температура также прогнозируется на севере Красноярского края и северо-западе Якутии", - цитирует синоптика агентство ТАСС.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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А вот некоторым сибирским и дальневосточным регионам не повезет. Январь там обещает быть аномально холодным. Речь, по словам Вильфанда, идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Забайкалье, Бурятии, Амурской области, Приморье. "На остальной территории России температура будет около нормы", - пояснил синоптик.

Много осадков в январе прогнозируется только на Таймыре и в Забайкалье. Дефицит осадков ожидает Тюменскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и юг Урала. В северной половине Якутии и на Чукотке тоже не будет слишком снежно.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в средней полосе России характерная погода января - это минус 6-13 градусов по ночам и днем минус 1-8 градусов. Такая погода обычно бывает в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах. При похолоданиях температура по ночам может понижаться до 25 градусов, а днем случаются и 20-градусные морозы. До минус 33 градусов при похолоданиях может понижаться температура на востоке Северо-Западного округа - в Коми и на востоке Архангельской области.

На юге европейской части страны - на Нижнем Дону - в январе по ночам тоже могут быть морозы - до минус 9 градусов. Днем минус 4 - плюс 1 градус. В Краснодарском крае самое теплое место в Сочи - там и в январе бывает до плюс 11 тепла. При похолоданиях по ночам и на юге температура может понижаться до минус 15 и даже минус 18 градусов. И днем может быть до минус 6 градусов. Но это случается довольно редко.

На севере Западной Сибири преобладающая температура по ночам минус 25-30 ночью и минус 20-25 днем. На среднем и южном Урале тоже в январе довольно холодно - ночью минус 20, днем минус 10-15 градусов.

На юге Дальнего Востока - в Приморье и на Сахалине - ночью в январе до минус 15-ти, днем минус 6-11 градусов. В принципе как и в центре страны. В континентальных районах Хабаровского края и Амурской области морозы сильнее - ночью минус 25, днем минус 17 градусов.

В Москве погода в январе не многим будет отличаться от нормы. Иными словами в среднем по ночам будет минус 6-11 градусов, днем - минус 1-6 градусов. Случаются и январские морозы, когда ночью воздух остывает до минус 25 градусов. А днем температура держится в пределах минус 13-18 градусов. Но такие похолодания сейчас происходят крайне редко. Осадков в январе выпадает меньше, чем в декабре - 42 мм.

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