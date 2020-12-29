Главы МИД России и Турции обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе

В теплом декабрьском Сочи руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в не менее теплой и подчеркнуто дружеской атмосфере провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Встреча состоялась в рамках восьмого по счету заседания совместной группы стратегического планирования (СГСП) и была призвана сформировать повестку для предстоящего в следующем году саммита лидеров России и Турции.

"Дорогой Мевлют", - в начале встречи приветствовал гостя глава российского внешнеполитического ведомства, отметив при этом, что Москва "очень ценит наш разветвленный и доверительный диалог". Судя по сухим цифрам статистики, в 2020 году, даже несмотря на пандемию COVID-19, он развивался весьма впечатляющими темпами. Так, президенты обоих государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три раза встречались очно, один раз в удаленном формате и почти 20 раз разговаривали по телефону. А Лавров и Чавушоглу успели провести шесть личных встреч. На этом фоне основной задачей сочинских переговоров мининдел стала подготовка повестки очередного, девятого заседения совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) двух стран, запланированного к проведению в Турции в следующем году под председательством глав государств.

По словам источников "РГ" в российской делегации, формат СГСП был основан в 2010 году и, наряду с ССВУ сыграл существенную роль в институализации отношений Москвы и Анкары, дополняя традиционные каналы линии смешанной межправительственной комиссии и парламентской дипломатии. При этом на вопрос корреспондента "РГ" о том, с какими еще странами-членами НАТО Россия проводит стратегическое внешнеполитическое планирование собеседники ответить затруднились, отметив уникальность российско-турецкого взаимодействия.

Действительно, в последнее время его качество на международном треке говорит само за себя: благодаря усилиям Москвы и Анкары сделаны реальные шаги к решению болезненных региональных вопросов. В их числе урегулирование ситуации в "горячих точках" на Ближнем Востоке, а также "взорвавшемся" в истекающем году Нагорном Карабахе. Именно последней проблеме, по словам Сергея Лаврова на итоговой пресс-конференции, было уделено приоритетное внимание. "Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств, - сказал глава МИД России. - Наше общение мнение заключается также в том, что не должна эта ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток, с чьей бы стороны они ни предпринимались, для проникновения иностранных наемников в этот регион, и здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единая позиция". При этом Анкара рассчитывает, что совместный Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан и заработает в самом скором времени.

В отношении Ливии стороны договорились всемерно способствовать нормализации обстановки через инклюзивный межливийский диалог, а также указали на необходимость немедленного назначения спецпосланника ООН по этой проблеме. По Сирии также констатировано совпадение позиций в части эффективности созданного с участием Москвы и Анкары Астанинского формата, приверженность которому подтвердили главы внешнеполитических ведомств РФ и Турции. Также Лавров и Чавушоглу затронули балканскую проблематику, ситуацию в Восточном Средиземноморье и кипрское урегулирование. Кроме того, переговорщики согласились с недопустимостью любого поощрения агрессивных действий Украины, и, по словам Сергея Лаврова, "выразили нашу озабоченность недавними весьма и весьма воинственными заявлениями украинского руководства".

На фоне переговоров сторон, проходивших в ставших уже привычными (но отнюдь не более удобными) масках, "РГ" не могла не спросить турецкого гостя о перспективах сотрудничества Анкары с Москвой в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Планирует ли Турция закупать или совместно производить российскую вакцину "Спутник V", - поинтересовался наш корреспондент у главы министра иностранных дел этой страны? Находившегося, к слову, в прекрасном настроении в, по его словам, "замечательном черноморском Сочи, который конкурирует с нашей Антальей".

Мевлют Чавушоглу пояснил "РГ", что стороны всерьез обсуждают возможность совместного производства российской вакцины от коронавируса и переговоры на этом направлении идут в позитивном ключе. По его словам, президент Эрдоган уже дал соответствующий приказ национальному минздраву "и сразу был подписан протокол по сотрудничеству по вакцине".

Не обошла "РГ" и вопрос санкционного давления США и ЕС на Россию и Турцию, спросив у руководителей МИД двух стран, являются ли все новые рестрикции и ограничения западных стран фактором в укреплении отношений Москвы и Анкары. "Отношения между РФ и Турцией самоценны и самодостаточны. Они не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, не зависят от чьих бы то ни было прихотей. Они опираются на национальные интересы каждой из наших стран и на решимость сотрудничать взаимовыгодно через поиск баланса этих интересов, - ответил Сергей Лавров. - Наши отношения обрели стратегическое значение задолго до того, как Запад стал грозить и вводить свои нелегитимные односторонние санкции". При этом Лавров подчеркнул, что Россия и Турция проводят независимую внешнюю политику и в координации продвигают свои интересы, соблюдая их баланс. Такие действия "вызывают недовольство тех на Западе, кто хочет применять методы недобросовестной, нечестной конкуренции во всех областях, будь то экономика, энергетика, военно-техническое сотрудничество или другая сфера", - добавил российский министр.

Со своей стороны, Чавушоглу заявил, что санкции западных стран "являются агрессией против суверенных прав" Турции. "Мы не откажемся от своих действий из-за санкций. Мы против любых санкций в отношении любой страны", - сказал он. При этом он подтвердил, что договор о приобретении Турцией российских зенитных комплексов С-400, взывавший потоки желчи и ярости в Вашингтоне, остается в силе.