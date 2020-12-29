Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19

Власти надеются, что уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой именно из вакцин прививаться от COVID-19. Об этом рассказал вице-премьер Татьяна Голикова.

Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом: это "Спутник V" - разработка ученых НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" - препарат от центра "Вектор" Роспотребнадзора. Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались, пишет РИА Новости.

По словам вице-премьера, наряду со "Спутником V" вторая вакцина тоже вышла в гражданский оборот, правда пока в небольших партиях - порядка 30 тысяч доз. Поэтому выбор лечебных препаратов у россиян уже есть, а с появлением новых лекарств, он будет только увеличиваться.

В процессе создания находится вакцина от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. Над созданием лекарств от коронавируса SARS-CoV-2 сегодня работают ученые ряда ведущих профильных центров страны: Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России, Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, Института общей генетики имени Вавилова, НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России и других.