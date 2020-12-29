Хуснуллин займется высокими ставками по кредитам на ИЖС

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в 2021 году планирует решить проблему с высокими ставками по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram. Вопрос уже обсуждается с российскими банками.

"Сейчас пытаюсь договориться с банками, чтобы они начали кредитовать ИЖС не под 15%, как потребительские кредиты, а под нормальные ставки - так же, как многоквартирные дома", - приводит ТАСС слова Хуснуллина.

Кроме того, для развития ИЖС, по его словам, в России необходимо заниматься обеспечением инженерной инфраструктуры, а регионам стоит больше выделять земельных участков под строительство индивидуальных домов.

В марте Минстрой разработал проект программы развития ИЖС, в том числе в части ипотечного кредитования в этом сегменте.