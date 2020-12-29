Найден инструмент, созданный за 150 тысяч лет до появления человека

В Израиле археологи Хайфского университета установили, что найденный в пещере Табун на горе Кармель округлый камень возрастом 350 тысяч лет является древнейшим в мире инструментом для абразивной обработки поверхности.

Как сообщает The Times of Israel, данный артефакт является единственным в своем роде. Прежде всего, из-за своего возраста. Датирование показало, что этот камень использовался для "деликатной" абразивной обработки еще 350 тысяч лет назад.

То есть инструмент был создан примерно за 150 тысяч лет до появления Homo sapiens, человека разумного, - вида, к которому относимся мы. Это означает, что им пользовались далекие родственники или предки современного человека. Что это были за гоминиды, пока можно только гадать. К слову, на 150 тысяч лет теперь "состарен" и самый древний известный науке каменный инструмент для шлифования.

По характеру поверхности артефакта ученые установили, что этот инструмент гоминиды использовали для обработки материалов. Но что именно они производили с его помощью, тоже пока остается загадкой

"Хотя этот инструмент с виду и кажется "простым", его древний возраст и сам тот факт, что он не имеет аналогов на столь ранней стадии эволюции человека, придают ему мировое значение", - отметили в совместном заявлении Рон Шимельмитц, Ирис Громан-Ярославски, Мина Вайнштейн-Эврон и Дэнни Розенберг из Института археологии Зинмана при университете Хайфы.

По словам археологов, даже сам округлый вид этого небольшого камня указывает на то, что "на такой ранней стадии в "ящик для инструментов" гоминидов была добавлена очень важная технология". Для сравнения они приводят другие каменные инструменты, известные науке.

Возраст некоторых из них достигает 1,5 миллиона лет. Но дело в том, что все древнейшие инструменты сохранили следы ударов, нанесенных вертикально. Они не использовались для шлифования, в отличие от вновь найденного камня.

На последнем же сохранились четкие следы горизонтальных движений. Точно такие же следы имеются на инструментах более позднего периода времени, которые были достоверно идентифицированы как камни для шлифования.

Как пояснил Рон Шимельмитц, на предназначение артефакта указывает абразивный износ, который появляется только в результате горизонтальных движений. Выходит, что с его появлением гоминиды начали использовать принципиально новый способ обработки материалов, более деликатный.

"Этот небольшой булыжник имеет огромное значение еще и потому, что он позволяет нам проследить, как когнитивные и двигательные способности, развившиеся в ходе эволюции человека, в конечном итоге превратились в важные явления в человеческой культуре, - говорится в заявлении исследователей. - Эти технологии мы используем по сей день".

Впрочем, у археологов остается целый ряд вопросов. Они установили, как именно использовался инструмент, но по-прежнему не знают, для чего он использовался. Ученые провели тестирование. Они взяли доломитовый камень из той же местности и пробовали шлифовать им различные материалы, образцы которых также были отобраны на горе Кармель.

Эксперименты показали, что найденный камень мог использоваться только для обработки мягких материалов. Пока это единственный вывод, к который позволили седлать проведенные тесты.

Добавим, что сам камень, оказавшийся ценнейшим артефактом, был найден в 1960-х годах. Проведенные тогда исследования ничего не дали. Камень на полвека положили на полку. Только в наше время он был подвергнут дополнительному анализу.

К слову, полностью исследование будет опубликовано в январском выпуске журнала Journal of Human Evolution.