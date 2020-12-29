Искусство, которое помогало нам в уходящем году

Фильмы-2020

Все кончено, все начато, айда в кино

Валерий Кичин

Уходящий год подрубил многие основы нашей жизни - в том числе и производство фильмов. Картины застряли на стадии съемок, хиты, на которые делали ставку продюсеры, положены на полку в ожидании полномасштабного открытия кинотеатров, и их премьеры отодвинуты на неопределенный срок.

В этих условиях удивило состояние российского кинопроизводства, давшего солидный урожай - более полутора сотен игровых картин. Многие по художественному уровню способны состязаться с мировым кино. Понятно, что большинство фильмов сняты до ковида, но если бы наш кинематограф не создал себе дурную репутацию у зрителей, репертуар года мог бы оказаться успешным даже по сборам.

Некоторые из картин, еще не выходя на экраны, завоевали мировое признание. "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского - история расстрела рабочей демонстрации в Новочеркасске 1962 года - получили Спецприз в Венеции и востребованы международными фестивалями. Призом другого венецианского конкурса отмечен дебют Филиппа Юрьева "Китобой". Коллекцию Гран-при фестивалей в Италии, Австрии, Испании, Колумбии собрала музыкальная драма "Grand канкан" Михаила Косырева-Нестерова. Пополняет запасы призов и "Конференция" Ивана И. Твердовского.

Российский прокат неласков к российскому кино и охотно поддерживает миф о его неконкурентоспособности. Даже критика, обязанная быть в курсе новинок, их пропускает десятками просто потому, что наше кино невозможно увидеть. Продюсеры и дистрибьюторы об этом не заботятся, и связь между кино и зрителями либо слаба, либо оборвана вовсе.

Например, драматично сложилась судьба одного из самых необычных и талантливых фильмов 2017 года "Голова. Два уха" Виталия Суслина. Сейчас на экранах вторая часть дилогии - "Папье маше", и можно говорить об интереснейшем явлении в нашем кино - своего рода нео-неореализме, явившемся нам в фильме Кончаловского о почтальоне Тряпицыне, а теперь в "Китобое" и в этой дилогии. Автор нашел своего героя в глубинке, в основе сценария его реальная история, и деревенский парень Иван Сергеевич сам сыграл в этих фильмах свои приключения в городе, куда попал по воле расплодившегося жулья. А во втором фильме - свою бедовую жизнь после показа первого фильма на "Кинотавре" и по телевизору. Оба фильма нужно смотреть вместе - как сериал о реальной и, по слову Пушкина, бесконечно грустной нашей России. Этот сериал завораживает неспешностью ритмов, светлой моцартовской капелью, подробностью вечно скудного быта, обреченным выражением глаз, то тусклыми, то ярмарочно яркими красками, даже походкой героя, деловито ковыляющего по этой непосильной жизни. А главное: присутствие реальных лиц на экране дарит нам новую степень правды о стране и ее людях.

Открытие этого героя и этой дилогии стало для меня сильнейшим впечатлением последних дней уходящего киногода. Моя топ-тройка: "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Доктор Лиза" Оксаны Карас и дилогия Виталия Суслина.

Драма-2020

Горбачев и братья Карамазовы

Алена Карась

Карантинный год совершил прорыв в новые технологии, открыл портал сразу в прошлое и будущее. Питерский фестиваль "Точка доступа" потряс онлайн-зрителей количеством спектаклей, лекций и круглых столов в Zoom-пространстве. Их качество заставило говорить о новом виде театра. Переселившись в Сеть, мы могли не только заглянуть в будущее, но и встретиться с прошлым - театры выкладывали лучшие спектакли из архива. Среди них - работы Петра Фоменко и Анатолия Васильева в Comédie-Française - "Лес" (2001), "Маскарад" (1993) и "Амфитрион" (1999).

Событием года стала акция Большого драматического театра и журнала "Театр", придуманная худруком БДТ Андреем Могучим. Проект #помогиврачам проходил с в поддержку борющихся с COVID-19. 26 театров смогли собрать 16 570 862 рубля.

Жизнь продолжалась и офлайн. Лев Додин, репетировавший "Братьев Карамазовых" четыре года, выпустил их стремительно, в канун питерского локдауна, и подарил чувство обжигающей радости. Вместо сонма романных персонажей у него остались семеро, собранных в аскетичную, лишенную пафоса мистерию о человеке. Трилогия французского драматурга Флориана Зеллера вдохновила двух режиссеров. Евгений Арье поставил в "Современнике" "Папу", а Юрий Бутусов в РАМТе - "Сына". У Евгения Арье мотив - отчаянная утрата реальности. Юрий Бутусов читает современность через поток предельных экспрессионистских образов.

Алвис Херманис выпустил в Театре Наций свою версию прошлого, сочинив вместе с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым спектакль "Горбачев". Они пытаются разобраться, почему в поворотные моменты русской истории у ее руля оказался человек, который предпочел стране и власти любовь.

Прошлое одной австрийской семьи стало важной темой и для спектакля Театра им. Маяковского "Семейный альбом" по пьесе Томаса Бернхарда. Но не столько переосмысление прошлого (герой пьесы - бывший помощник коменданта концлагеря), сколько внутренний конформизм, заставляющий терпеть нестерпимое ради сохранения привычного, стало темой спектакля Миндаугаса Карбаускиса.

Опера-2020

17 премьер, несмотря ни на что

Мария Бабалова

Музыканты и их слушатели были отправлены в глубокий локдаун. И до сих пор некоторые филармонические залы и музыкальные театры не возобновили работу - артисты теряют форму, профессиональную мотивацию, а публика - навык и потребность посещать концерты и спектакли.

До коронавирусного апокалипсиса у искусства в 2020 году было всего два с половиной месяца привычной жизни, успели сделать совсем немного. Событием года стало возвращение Дмитрия Чернякова в Большой театр - состоялась премьера оперы Римского-Корсакова "Садко". Потом все ушли на карантин. Из-за чего две ключевые юбилейные даты - 180-летие Чайковского и 250-летие Бетховена если и не остались незамеченными, то уж точно не получили достойного фестивального отражения. А прервать диванно-домашний сезон, оторваться от "зума" и отправиться на реальное представление оказалось задачей сложной, со многими неизвестными.

Первым 20 июня открыл двери публике Мариинский театр и смог провести самый насыщенный год по сравнению с коллегами. Мариинка сыграла на "архивных" запасах три премьеры - "Снегурочку" Римского-Корсакова, "Сицилийскую вечерню" Масканьи и "Летучую мышь" Штрауса и умудрилась съездить на гастроли в Москву и в Европу.

В столице реальные концерты первой после паузы начала Московская филармония, организовав мини-фестиваль "Возвращение живого звука". Ближе к концу года она провела изысканный фестиваль актуальной музыки "Другое пространство", хотя к этому моменту 50 процентов разрешенной заполняемости зала превратились в критические 25, и постаралась максимально корректно разрешить проблему фактически сорванного абонементного сезона. Несмотря ни на что, "Геликон-опера" отметила в декабре (вместо апреля) свое 30-летие.

В Большом, который вопреки всему в текущем сезоне обещает 17 премьер, отличился гала-концертом Пласидо Доминго с участием международных звезд. Отличилась Пермская опера, которая в год 150-летия осталась не только без своего лидера Теодора Курентзиса (он уехал в Петербург), но даже без директора: Андрей Борисов отправился директорствовать в МАМТ. Тем не менее в Перми выпустили масштабно-претенциозную постановку моцартовского "Дон Жуана".

Балет-2020

Дафнис, Хлоя, поиски сюжета

Лейла Гучмазова

Искусство танца к пандемии оказалось самым уязвимым. Репетирующим в зуме артистам драмы не хватало атмосферы, музыкантам - синхронности звука, а танцующим - еще и пространства: крутить пируэты на кухне травмоопасно, о прыжках и поддержках можно забыть. Кроме того, в балете поддержек на расстоянии не бывает. И ни в одном другом искусстве нет такого диктата времени: для балетного пенсионера 37 лет каждый пропущенный сезон идет за три.

Но даже на этом фоне случилось яркое. Фестиваль "Территория" представил три российские премьеры, в том числе "Сеанс одновременной игры", сделанный Анной Абалихиной с театром "Балет Москва". Тот же "Балет Москва" представил "Танцпол" Йеруна Вербрюггена о жестких правилах данс-марафонов на фестивале балета Dance open.

Большой театр дал премьеру "Четыре персонажа в поисках сюжета". Ее готовили почти подпольно - вызванные Махаром Вазиевым на свой страх и риск зарубежные хореографы урывками работали с труппой, не давая ей скучать. Получился не шедевр, но хороший сборник разных стилей, достигший главной цели: в чрезвычайных обстоятельствах артисты сохранили форму и прибавили в содержании. Станцевали "Девятый вал" на музыку Глинки и Римского-Корсакова в хореографии Брайана Ариаcа. Порадовали "Всего лишь" на музыку Дэвида Лэнга в постановке Симоне Валастро. Наслушались "Тишины" Аарво Пярта в версии Мартина Шекса.

Сюрпризом был десант балета Мариинского театра в Зарядье. Выставили три балета Алексея Ратманского, первыми шли романтические "Семь сонат" Доменико Скарлатти, давшие артистам шанс щегольнуть хорошими стопами и полутонами поддержек. Согласно музыке и идее, их градус был как у измерявшей на входе температуру публики - нормальный. Добавил концептуальности поставленный когда-то для Дианы Вишневой "Лунный Пьеро" Арнольда Шёнберга, чуть недобравший оттенков из-за новой исполнительницы Ренаты Шакировой. Гвоздем оказался "Concerto DSCH" на музыку Шостаковича. Сделанный из радости и больших прыжков, он будто сгустил до методички балет "Болт", сохранив экспрессивность формы, открытость цвета, музыкальность танца и дивный балетный конструктивизм.

Одноактный "Дафнис и Хлоя" Мариинки в постановке Владимира Варнавы после громады его "Ярославны. Затемнение" был интригой. Он оказался вроде бы интеллектуальным, но не до концепта, вроде бы красивым, но из искусственных материалов, а главное, ужасно стремящимся выглядеть модным. Однако в приличном оперном доме Варнава вел себя культурно и в танце передал привет "Послеполуденному отдыху фавна" Нижинского.

CD и клипы - 2020

БГ и рекордный забег

Андрей Васянин

В начале "первой волны" пандемии многие были исполнены энтузиазма, собираясь засветиться в Сети онлайн-концертами, но… Исследование Яндекса показало, несмотря на резкий рост запросов на словосочетание "онлайн-концерт" к началу мая интерес стремительно угас.

Самым заметным событием стала непривычная форма "живых", но безопасных концертов - в формате Live&Drive, когда зрители слушают артиста, поющего на сцене, в своих машинах или около них. Шоу шли все лето, начиная с июньского концерта хип-хоп группы KREC в Петербурге. Потом были автофестиваль "Белая полоса возвращения" в Парголове в поддержку врачей (спели "Пикник", Чиж и К и "Орден Славы"), фестиваль #Спасибомедикам под Изборском, концерт группы КняZz в Selar park в Питере и выступление в Яхроме Гарика Сукачева и Григория Лепса. Апогеем этого движения стало объединение усилий концертных агентств-конкурентов SAV Entertainment и "Русский шоу-центр" с одной стороны - и T.C.I. с другой и проведение в июле-августе на парковке Р-18 у Лужников серии шоу Live&Drive, где пели звезды - от "Сплина" и "Ночных снайперов" до Агутина, Басты и Zivert.

Клип российской группы Little Big побил в YouTube мировые рекорды. Видео на песню Uno, с которой группа должна была ехать на "Евровидение", стало самым просматриваемым в истории фестиваля: счетчик просмотров на YouTube-канале "Евровидение" превысил 134 230 000 и собрал 2,4 миллиона "лайков". Кто-то считает, что в этом клипе больше клоунады, чем музыки, - но факт есть факт: отечественные продюсеры увидели мировой тренд и вместо пафоса сделали ставку на эпатаж.

2020-й стал рекордным для группы "Аквариум". Махатмы российского рока записываются в удовольствие, добротно, не спеша, в собственной студии. В 2020-м "Аквариум" издал уже 4 альбома: "Знак огня" (сольник БГ), "Аквариум in Dub" (хиты группы в стиле регги), "Песни Джорджа" (с участием одного из основателей группы Анатолия "Джорджа" Гуницкого) и альбом "Услышь меня, хорошая". В последнем - классические городские песни и романсы. Прибыль от этой пластинки идет в благотворительный фонд "Ночлежка".

В работе у БГ и "Аквариума" новые диски. "Пока есть пауза в концертах, появилась возможность заниматься записью больше, чем обычно, - сказал БГ "Российской газете". - Так что во всем есть свои плюсы".