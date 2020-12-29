Южная Корея снова отложила испытания собственной ракеты-носителя "Нури"

Из-за проблем, возникших при сборке, Южная Корея приняла решение перенести на восемь месяцев испытания собственной ракеты-носителя "Нури", которая должна будет вывести на орбиту полуторатонный искусственный спутник.

Соответствующее заявление было распространено во вторник, 29 декабря, в ходе онлайн-брифинг представителя министерства науки, технологий и телекоммуникаций Республики Корея. По словам чиновника, первые испытания ракеты-носителя "Нури", которые были запланированы на февраль 2021 г., теперь отложены до октября следующего года. В ходе них будет впервые опробована ракета-носитель, но вместо спутника будет стоять макет. А второй этап тестов, когда будет осуществлен вывод на орбиту Земли настоящего полуторатонного искусственного спутника, перенесен с октября 2021 г. на май 2022 г.

По словам экспертов, которые непосредственно курируют проект, основные причины задержки кроются в проблемах, которые возникли при сборке первой ступени носителя.

Южная Корея уже второй раз переносит сроки запуска ракеты-носителя "Нури", которую создает сама. Предыдущий запуск спутника с южнокорейского космодрома был осуществлен в январе 2013 г. ракетой-носителей, у которой первая ступень была сделана в России.

"Нури" состоит из трех разгонных ступеней. Первая оснащена четырьмя двигателями мощностью по 75 тонн каждый, вторая - одним двигателем мощностью 75 тонн, а третья двигателем на 7 тонн.

Проект реализуется уже с 2010 г., на него потрачено более 1 миллиарда 700 миллионов вон. "Нури" будет использоваться для вывода спутников на околоземную орбиту. Затем планируется создать более мощный носитель, который доставит на орбиту Луны корейский спутник. Полет к Луне запланирован на 2030 г.