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Из Android после обновления исчезла полезная функция

Текст:   Антон Благовещенский
29.12.2020,  
15:46
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Владельцы фирменных смартфонов семейства Google Pixel столкнулись с ограничениями в работе приложения Google Camera, которое поставляется вместе с Android.

Семь главных недостатков современного смартфона

Как пишет XDA Developers, после выпущенного в середине ноября обновления пользователи лишились возможности делать фотографии звездного неба в режиме широкоугольной съемки, то есть с увелиением 0,6x. Также были доступны режимы 1x и 2x - их по-прежнему можно использовать.

В разделе поддержки на сайте Google говорится, что астрофотография работает только с настройками масштабирования, равными или превышающими 1x, причины отключения широкоугольного режима для съемки звездного неба не называются.

Чтобы вернуть полюбившийся режим, пользователям рекомендуется откатиться с версии Google Camera 8.1 до версии 7.6.

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