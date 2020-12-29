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29.12.2020 08:10
Рубрика: Общество

К 2024 году в России построят 1 910 новых школ

Текст: Ксения Колесникова

С 2021 по 2024 год будет построено 1 910 новых современных школ на 1 миллион 200 тысяч мест для детей. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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- В планах создать школы мирового уровня с новым подходом к преподаванию, где будут использоваться новые форматы, которые дополнят и усовершенствуют классическую методику обучения, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы стремимся не только обновлять инфраструктуру школ. Мы строим новую образовательную среду, создаем новую философию школы с подходами, отвечающими запросам времени.

Также он рассказал, что в 2020 году построено и введено в эксплуатацию более 270 школ на 169 тысяч мест. Построено более 828 детских садов на 122 тысяч мест.

Более 38 тысяч школ получили федеральную субсидию на горячее питание. Им обеспечены более 7,3 млн учеников начальных классов.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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