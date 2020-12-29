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29.12.2020 23:14
Рубрика: Общество

Ветром задуло

К Новому году яхтсмен в одиночку добрался от Карибов до Новой Зеландии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Неделя № 297(8351)
Пятнадцать тысяч километров, два с половиной месяца - столько занял переход через Тихий океан нашего соотечественника Дмитрия Пелевина, который в разгар пандемии в одиночку отправился на лодке от Карибов до Новой Зеландии (там профессиональный яхтсмен и IT- менеджер живет несколько лет).
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Из Европы, где локдаун запер нашего героя за тысячи километров от дома, он чудом сумел улететь последним рейсом на остров Мартиника, там купил по объявлению 37-футовую яхту, успев переболеть лихорадкой Денге, за девять дней доплыл до Панамы, прошел через Панамский канал и в конце сентября отправился в открытое плавание. Дмитрий Пелевин стал единственным, кто решился проделать такой путь ради главной цели - возвращения домой поверх закрытых границ. На днях лодка Cupiditas (в переводе с латыни - "Дерзновение") вошла в новозеландский порт Опуа, и ее владелец воссоединился со своими родными и семилетним сыном накануне Нового года. "Российская газета", которой Дмитрий дал эксклюзивное интервью еще перед стартом, все это время следила за его невероятным путешествием и теперь из первых уст узнала подробности завершившейся "одиссеи".

Фото: Ever Sailing
Россиянин отправился в пандемию на яхте через Тихий океан

"Честно говоря, мне самому не верится, что все это со мной произошло. Возвращаться к обычной жизни очень непривычно, - поделился яхтсмен с "РГ". - Когда я проходил последний участок пути от Таити до Новой Зеландии, то думал только об одном: скорее бы дойти! Приходилось постоянно смотреть за погодой из-за циклонов, даже рыбу ловить было некогда. К тому же я простудился во время остановки на Таити и не знал, вдруг это ковид. Перспективы серьезно разболеться в море или засесть по возвращении на карантин меня не очень радовали, но все обошлось. Когда на горизонте показалась Новая Зеландия, то я подумал: "Сколько земли!" До этого мне на пути попадались небольшие островки или просто торчащие из воды пальмы на атоллах. И вдруг - сколько хватает взгляда - всюду земля. Конечно, меня охватила радость". На берегу Дмитрия встречали родные, местные репортеры, сотрудники карантинной службы и таможни. Яхтсмену жаль, что у него конфисковали цветок алоэ - оказалось, его нельзя ввозить в страну по фитосанитарным правилам. "Это растение прошло со мной весь путь от самой Мартиники. Оно досталось мне вместе с лодкой от прежних хозяев. Цветок был дохлый, но я его выходил, он разросся и доплыл до Новой Зеландии", - вздыхает Дмитрий.

Огромный путь он прошел с минимальными остановками - на Маркизских островах, на архипелаге Туамоту и на Таити. Дальше по курсу следовали острова Кука, но местные власти не дали добро на въезд. Не обошлось без ЧП. "Когда я только вышел из Панамы, у меня отвалилось крепление вала, и я не мог использовать мотор. Так весь Тихий океан до Таити шел без мотора, под парусами, - рассказывает Дмитрий. - Это, конечно, ощутимо для безопасности, особенно при заходе в бухту - например, если штиль, нет ветра или какие-то течения. В основном все заходят на моторе. А под парусами - так разве что в древние времена делали. Мне повезло, что на Таити нашлись все нужные запчасти, и я с утра до ночи, под ливнями, занимался ремонтом". А еще возле Галапагосских островов лодка влетела ночью в неподсвеченную сеть браконьеров. Чтобы освободиться от снасти, яхтсмену пришлось одному нырять в океан как раз там, где проходит холодное течение.

"По утрам я собирал с палубы кальмаров, как грибы. Ловил тунцов и гигантских махи-махи. Ко мне приплывали гринды. Я видел много всего интересного. У меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять над какими-то философскими вещами. Это путешествие меня очень воодушевило, - признает Дмитрий Пелевин. - Находился, продал лодку и больше в море ни ногой - эта история точно не про меня. Я не перегорел и не собираюсь оставлять яхтинг, с которым связано много новых идей".

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