Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины

Правительство подготовило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на следующий год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Как и прежде, люди продолжат получать такую помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии, чтобы, по словам главы правительства, даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

Предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций. "В первом квартале наступающего года, как и сейчас, они будут получать средства из фондов обязательного медицинского страхования вне зависимости от объема оказанной помощи, - подчеркнул Мишустин. - Использовать их можно на текущие нужды, выплату зарплат, оплату коммунальных услуг, закупку лекарственных препаратов. Это позволит поддержать бесперебойную работу медицинских организаций".