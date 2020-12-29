Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Документ подготовлен во исполнение Послания президента к Федеральному собранию. В январе этого года Владимир Путин предложил подготовить проект по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам.

Технические показатели и иные условия предоставления доступа будут установлены правилами оказания услуг связи, уточняется в пояснительной записке.

В кабмине отметили, что изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции. Кроме того, они направлены на поддержку социально незащищенных групп населения в условиях сокращения доходов населения, вызванных социально-экономическими последствиями пандемии.

Законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Такой срок обусловлен необходимостью подготовки нормативных актов, регулирующих вопросы оказания услуг связи. Кроме того, необходимо определить перечень социально значимых сайтов.

Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту. В его рамках в списке сайтов с бесплатным доступом содержится 371 ресурс.