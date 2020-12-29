Кабмин предложил новые штрафы для операторов связи

Правительство РФ предложило штрафовать операторов связи за нарушение правил использования иностранных спутниковых сетей. Финансовые санкции могут достигнуть миллиона рублей.

Штрафовать предложено за уклонение от обязанности сформировать российский сегмент спутниковой системы. А также - за неисполнение обязанности "по обеспечению управления этим сегментом с территории Российской Федерации и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории" страны, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся в России.

Должностных лиц-нарушителей оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Меры направлены на предотвращение угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа к интернету на территории РФ, говорится в пояснительной записке. Новшества также "позволят обеспечить деятельность системы оперативно-розыскных мероприятий", отмечается в документе.