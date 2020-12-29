Для тех, кто оказался на удаленке, вводится особый режим работы. Для временно переведенных на дистанционную работу должен быть график звонков и сообщений. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить вам по определенному телефону или связываться по электронной почте, а на все, что вне графика и вне договора, работник вправе не отвечать.
Женщинам с 2021 года можно садиться за руль "КАМАЗов" и фур, работать трактористами, матросами, шкиперами или боцманами.
Индексируются на 6,3% пенсии. Для людей, которые получают больше 5 млн рублей в год, ставка подоходного налога повысится с 13 до 15% (уплатить 15% надо будет только на доход сверх лимита). С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает 42,5 тыс. руб., придется заплатить налог - 13%. Криптовалюты попадают в легальное поле, но закон отказывает им в праве считаться средством платежа.
Вводится особый режим работы на удаленке
Он закрепляет три формы удаленной работы. Первая - дистанционная работа на постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых отношений). Вторая - на определенный период (вынужденный перевод). Третья - дистанционная работа периодически, когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть - за его пределами.
Если работник временно переводится на дистанционную работу и его задачи остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена. За все переработки работодатель должен заплатить. "Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить вам по определенному телефону или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений", - подчеркивает глава Комитета по соцполитике Совета Федерации Инна Святенко.
Постоянно или временно работает человек на дистанционной основе, все необходимое для выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено в законе.
Для увольнения сотрудника на удаленке может быть два основания. Первое: если работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня. Второе: если работник переехал в место, где с ним сложно связаться. Отговорки о плохой связи руководство не будет считать уважительной причиной невыполнения задания.
Михаил Иванков, руководитель Роструда:
- По данным оперативного мониторинга на портале "Работа в России", удаленно трудятся порядка 3,5 млн человек, что в разы превышает предыдущие годы. В связи с этим новый закон об удаленной занятости очень своевременный и позволит максимально защитить трудовые права таких работников, будет способствовать сохранению занятости.
Подготовила Елена Манукиян
Богатые заплатят НДФЛ в 15%
С предложением повысить НДФЛ для обеспеченных россиян до 15% выступил летом президент Владимир Путин. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). По ставке 13%, как и ранее, будут облагаться средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Благодаря повышению ставки подоходного налога для состоятельных россиян бюджет дополучит 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том числе закупку для них дорогих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. Средства от повышения НДФЛ в бюджете должны быть "окрашены" - то есть защищены от другого использования.
Вводится налог на вклады
Неважно, сколько вкладов, когда они открыты - задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт выплаты процентов после 1 января 2021 года. Налоговая служба сама соберет все данные у банков, начислит налог и осенью 2022 года разошлет уведомления о нем, вместе с уведомлениями о налогах на квартиру, дачу и автомобиль.
Налогом облагается процентный доход за календарный год за вычетом необлагаемого процентного дохода, который зависит от ключевой ставки Банка России на начало года. Она составит 4,25% на 1 января, а значит, в 2021 году не будет облагаться налогом процентный доход в размере 42,5 тыс. руб. Зарплатные, рублевые счета со ставкой менее 1% при расчете налога не учитываются.
Новый налог должен распространяться в основном на вклады на сумму около 1 млн руб. и более. Однако под него могут подпадать и вклады на менее крупные суммы, особенно если они были открыты еще в 2019 году, а выплата процентов производится одновременно с закрытием вклада.
Учитывая крайние низкие ставки по вкладам в долларах и евро, налог предстоит заплатить только с таких валютных вкладов, которые в рублевом эквиваленте значительно превышают 1 млн руб. Для валютных вкладов процентный доход при расчете налога пересчитывается в рубли по курсу ЦБ. Налогом не облагается увеличение рублевой суммы вклада в долларах или евро из-за ослабления рубля.
Увеличивается пенсионный возраст и индексируются пенсии
Повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, происходит поэтапно с 2019 года. Переходный период составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет.
Но если человек никак не может найти работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. "Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", - напоминают в ПФР. Важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия. При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся люди, работающие на опасных и вредных производствах, на транспорте, северяне, матери-героини и еще десятки льготных категорий работников.
С 1 января традиционно индексируются пенсии неработающих пенсионеров. В 2021 году они вырастут на 6,3%, обогнав прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию. Стоимость пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается в 6044 рубля 48 копеек.
В 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что в 1,6 раза выше уровня инфляции за 2021 год, в 2023 году - на 5,6%, что в 1,4 раза выше уровня инфляции за 2022 год.
Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443,40 руб, в 2022 году - 18 368,54 руб, в 2023 году - 19 294,07 руб.
Средний размер социальной пенсии, которая ежегодно индексируется с 1 апреля, в 2021 году будет составлять 10 058,39 рубля, в 2022 году - 10 768,0 рублей, в 2023 году - 11 057,02 рубля. Такие пенсии назначаются тем, кто не выработал стаж.
В России начинают регулировать криптовалюты
В законе дается определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информационных систем) или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются средством платежа и не признаются им, следует из закона.
Еще одно новое определение в законе - "цифровая валюта". В отличие от ЦФА у нее нет эмитента (то есть к цифровой валюте относится, например, биткоин), и она классифицируется законом как "имущество" со всеми вытекающими из этого возможностями - можно владеть, покупать и продавать, обменивать.
Вносить в информационную систему записи о выпуске цифровых финансовых активов вправе физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации). Банк России вправе определить признаки цифровых финансовых активов, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы.
Все сделки с цифровыми финансовыми активами должны будут совершаться только через операторов обмена ими, рассказывали ранее в Банке России. Это в основном банки и биржи.
В Банке России считают, что такие правила регулирования криптовалют позволят перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, а также защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид.
Неженских профессий стало меньше
Так, с 2021 года женщинам можно садиться за руль самосвалов, "КАМАЗов" и фур, работать трактористами. Управление строительной техникой (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры) для них по-прежнему недоступны.
При желании женщины смогут стать частью команды судна и работать, например, матросами, шкиперами или даже освоить профессию боцмана.
В числе разрешенных для них оказались многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах. "Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд", - пояснили в пресс-службе минтруда.
В ведомстве обращают внимание, что работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, то есть в любой профессии, если подтвердит безопасность рабочих мест специальной оценкой условий труда.
Главный мотив государства в формировании перечня запрещенных профессий - защита репродуктивного здоровья женщин. Именно поэтому в списке "неженских", прежде всего, значатся работы на вредных производствах, например в шахтах. Под запретом для них также тяжелый физический труд, например, грузчиками их не возьмут.
В минтруде не исключают, что в ближайшее время женщины появятся в рядах машинистов скоростных и высокоскоростных электропоездов, подадутся в рыбаки прибрежного лова или будут допущены к верхолазным работам на высоте более 10 метров. В то же время уже в следующем году под запрет для женщин могут попасть шесть профессий. В основном они связаны с поднятием тяжестей и обработкой металла. В их числе - котельщик и чеканщик, который работает с ручным пневматическим инструментом. Также им хотят запретить монтировать тяжелое электрооборудование.
Что еще вступает в силу
Распорядиться маткапиталом стало проще
С 1 января решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата на материнский капитал Пенсионный фонд будет принимать в течение десяти дней, а не целого месяца. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения, деньги он перечислит в течение трех рабочих дней.
На оформление сертификата теперь полагается пять дней. Однако период может быть увеличен до 15 дней, если Пенсионному фонду потребуются дополнительные сведения.
В самом Пенсионном фонде отмечают, что большинство территориальных отделений уже сегодня предоставляет госуслугу в ускоренном режиме. В ведомстве также напомнили, что с 15 апреля 2020 года маткапитал оформляется без заявления, а на основании сведений о рождении детей, представленных органами ЗАГСа. Планируется, что в 2021 году сертификат получат более миллиона российских семей. Его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго.
Заселять детей в отели будут только с письменного согласия
При заселении в гостиницу несовершеннолетних детей, путешествующих без родителей, отельеры должны будут потребовать нотариально заверенное согласие законных представителей, то есть родителей. Представить такой документ должны как сопровождающие детских групп, так и родственники ребенка, например тетя или бабушка. Новые правила предоставления гостиничных услуг начнут действовать с 1 января.
Медицинская справка станет электронной
По желанию пациента ему выдадут электронную медицинскую справку. Запросить ее можно в личном кабинете на портале Госуслуг с помощью суперсервиса "Мое здоровье". Согласно приказу минздрава, помимо бумажных справок и медицинских заключений с 1 января становятся действительными их электронные аналоги, подписанные усиленной цифровой подписью врача. Электронной справкой можно подтвердить наличие или отсутствие заболеваний, контактов с инфекционными больными, освобождение от занятий в школе или, например, факт обращения за медицинской помощью или прохождения диспансеризации.
Становится обязательной маркировка одежды
С 1 января становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности - мужская, женская, детская верхняя и спортивная одежда, а также домашний текстиль всех видов. Маркировка меховых изделий началась в 2016 году, после чего объем оборота вырос в 10 раз.
Повторное свидетельство о браке выдадут в любом ЗАГСе
Получить повторное свидетельство о браке или рождении ребенка с 1 января можно в любом ЗАГСе, а не только в том, где хранится первый экземпляр документа. Таким образом, стало проще восстановить потерянные или испорченные документы. Более того, заказать новый экземпляр любого из них, если он хранится в ЗАГСе, теперь можно через портал Госуслуг, оплатив там же пошлину со скидкой (245 рублей вместо 350). Это стало возможным благодаря созданию Единого государственного реестра актов гражданского состояния, рассказали "РГ" в Федеральной налоговой службе. В ведомстве также напомнили, что повторный документ могут получить и родственники, которым потребуется подтвердить свое родство. Например, для получения свидетельства о рождении родителя необходимо представить свидетельство о собственном рождении.
Меняются правила по мусору
С 1 января вступает в силу еще одна часть списка отходов, которые запрещается захоранивать без переработки. Документ был принят правительством еще в 2017 году. Сам список состоит из трех частей: сначала вступили в силу требования, касающиеся металлолома, затем - макулатуры и пластика, теперь пришло время техники и элементов питания.
Сами участники мусорной отрасли предупреждают, что не все виды изделий, попавших в отходы, они готовы эффективно перерабатывать. Например, утилизация смартфона экономически неоправданна, а вот отработавших батареек - вполне. В ППК "Российский экологический оператор" рассказали, что мощности открытых заводов по утилизации батареек загружены лишь частично. И пока что основная проблема не в самой переработке, а в логистике: утилизируемые батарейки надо как-то собрать и привезти на профильное предприятие.
Также с 1 января вступают в силу утвержденные правительством правила создания и модернизации объектов обработки, утилизации, обеззараживания и размещения твердых коммунальных отходов. В единых требованиях определено, что при размещении объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо учесть и их влияние на окружающую среду, расположение мест образования и накопления мусора и схемы транспортных потоков. Непосредственно обработка отходов должна быть преимущественно автоматической, а сама технология устроена так, чтобы извлекать максимальное количество полезных компонентов. Прописаны и процедуры вывода таких объектов из эксплуатации с обязательной ликвидацией накопленного экологического вреда. Действующие ныне объекты по обращению с отходами должны пройти модернизацию до 2026 года.