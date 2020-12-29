Новости

Союз писателей Украины перестанет публиковать авторов из РФ, Беларуси и Китая 22:35
На северо-востоке Москвы отреставрировали 200-летний колодец 22:33
Школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами 22:31
Путин утвердил запрет на "веселящий газ" 22:29
Мадуро поблагодарил Путина за соглашение о поставках "Спутник-V" 22:15
Вакцину "Спутник V" и AstraZeneca испытают в трех странах 21:57
ФАС предложили установить причины роста цен на новостройки 21:51
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году 21:49
Путин вернул систему вытрезвителей 21:46
Матвиенко: Пандемия обозначила запрос на сильное государство 21:45
Лукашенко провел перестановки в командовании ВВС и войсками ПВО 21:40
В отношении Алексея Навального возбуждено дело о тратах пожертвований 21:39
Зеленский отстранил главу КС Украины от должности на два месяца 21:35
Киргизия передала России "дорожную карту" по расширению сотрудничества 21:30
Рогозин: Полеты российских космонавтов на Crew Dragon пока не планируются 21:28
Начались тесты единой карты "Тройка" для Москвы и Подмосковья 21:14
Матвиенко оценила шансы новых партий на выборах в Госдуму 21:10
В московском метро стали выдавать в прокат аккумуляторы для подзарядки гаджета 21:08
В Латвии в новогоднюю ночь введут комендантский час 21:08
Минобороны сообщило о снижении числа военнослужащих с коронавирусом 21:01
Появление автомобилей УАЗ в США вызвало бурю в Сети 20:58
В ярославских отелях разрешили праздновать Новый год 20:44
Матвиенко: Выборы в Госдуму будут очень конкурентными 20:39
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана 20:24
В Новосибирске суд арестовал продавшего остров чиновника 20:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 21:37
Рубрика: Экономика

Январь вступает в силу

Как изменится жизнь россиян с новогодней ночи
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
В ночь на 1 января в России вступят в силу десятки изменений в законодательстве, которые прямо затронут большинство жителей страны.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Для тех, кто оказался на удаленке, вводится особый режим работы. Для временно переведенных на дистанционную работу должен быть график звонков и сообщений. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить вам по определенному телефону или связываться по электронной почте, а на все, что вне графика и вне договора, работник вправе не отвечать.

Женщинам с 2021 года можно садиться за руль "КАМАЗов" и фур, работать трактористами, матросами, шкиперами или боцманами.

Индексируются на 6,3% пенсии. Для людей, которые получают больше 5 млн рублей в год, ставка подоходного налога повысится с 13 до 15% (уплатить 15% надо будет только на доход сверх лимита). С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает 42,5 тыс. руб., придется заплатить налог - 13%. Криптовалюты попадают в легальное поле, но закон отказывает им в праве считаться средством платежа.

Вводится особый режим работы на удаленке

Текст: Ольга Игнатова
Если человек изначально устраивался на работу в офис и ему выделили стационарное рабочее место, то с 1 января работодатель сможет перевести его на удаленку максимум на полгода. Удаленка не станет для него постоянной формой трудовых взаимоотношений. Это предполагает вступающий в силу закон, посвященный правам и обязанностям работников, которые трудятся удаленно.
Удаленка не будет длиться вечно - максимум полгода. Фото: Doble-d/iStock

Он закрепляет три формы удаленной работы. Первая - дистанционная работа на постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых отношений). Вторая - на определенный период (вынужденный перевод). Третья - дистанционная работа периодически, когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть - за его пределами.

Фото: iStock
Каждая третья компания сохранит удаленный режим работы

Если работник временно переводится на дистанционную работу и его задачи остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена. За все переработки работодатель должен заплатить. "Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить вам по определенному телефону или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений", - подчеркивает глава Комитета по соцполитике Совета Федерации Инна Святенко.

Постоянно или временно работает человек на дистанционной основе, все необходимое для выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено в законе.

Для увольнения сотрудника на удаленке может быть два основания. Первое: если работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня. Второе: если работник переехал в место, где с ним сложно связаться. Отговорки о плохой связи руководство не будет считать уважительной причиной невыполнения задания.

Официально

Михаил Иванков, руководитель Роструда:

- По данным оперативного мониторинга на портале "Работа в России", удаленно трудятся порядка 3,5 млн человек, что в разы превышает предыдущие годы. В связи с этим новый закон об удаленной занятости очень своевременный и позволит максимально защитить трудовые права таких работников, будет способствовать сохранению занятости.

Подготовила Елена Манукиян

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Манукиян

Богатые заплатят НДФЛ в 15%

Текст: Роман Маркелов
В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц), будут теперь облагаться по ставке в 15%.
Фото: Антон Вергун/ТАСС
Получить налоговые вычеты станет гораздо проще

С предложением повысить НДФЛ для обеспеченных россиян до 15% выступил летом президент Владимир Путин. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). По ставке 13%, как и ранее, будут облагаться средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Благодаря повышению ставки подоходного налога для состоятельных россиян бюджет дополучит 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том числе закупку для них дорогих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. Средства от повышения НДФЛ в бюджете должны быть "окрашены" - то есть защищены от другого использования.

Вводится налог на вклады

Текст: Игорь Зубков
С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает 42,5 тыс. руб., вкладчикам придется заплатить подоходный налог - 13%.
Фото: iStock

Неважно, сколько вкладов, когда они открыты - задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт выплаты процентов после 1 января 2021 года. Налоговая служба сама соберет все данные у банков, начислит налог и осенью 2022 года разошлет уведомления о нем, вместе с уведомлениями о налогах на квартиру, дачу и автомобиль.

Фото: РИА Новости
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку

Налогом облагается процентный доход за календарный год за вычетом необлагаемого процентного дохода, который зависит от ключевой ставки Банка России на начало года. Она составит 4,25% на 1 января, а значит, в 2021 году не будет облагаться налогом процентный доход в размере 42,5 тыс. руб. Зарплатные, рублевые счета со ставкой менее 1% при расчете налога не учитываются.

Новый налог должен распространяться в основном на вклады на сумму около 1 млн руб. и более. Однако под него могут подпадать и вклады на менее крупные суммы, особенно если они были открыты еще в 2019 году, а выплата процентов производится одновременно с закрытием вклада.

Учитывая крайние низкие ставки по вкладам в долларах и евро, налог предстоит заплатить только с таких валютных вкладов, которые в рублевом эквиваленте значительно превышают 1 млн руб. Для валютных вкладов процентный доход при расчете налога пересчитывается в рубли по курсу ЦБ. Налогом не облагается увеличение рублевой суммы вклада в долларах или евро из-за ослабления рубля.

Увеличивается пенсионный возраст и индексируются пенсии

Текст: Ольга Игнатова
В 2021 году на один год повышается возраст выхода на заслуженный отдых: для женщин он составит 56,5 лет, для мужчин - 61,5 лет.
Индексация пенсий будет превышать годовую инфляцию. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, происходит поэтапно с 2019 года. Переходный период составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет.

Фото: Евгений Одиноков/РИа Новости
Пенсионный фонд до конца года перечислит средства на выплату пенсий

Но если человек никак не может найти работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. "Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", - напоминают в ПФР. Важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия. При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся люди, работающие на опасных и вредных производствах, на транспорте, северяне, матери-героини и еще десятки льготных категорий работников.

С 1 января традиционно индексируются пенсии неработающих пенсионеров. В 2021 году они вырастут на 6,3%, обогнав прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию. Стоимость пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается в 6044 рубля 48 копеек.

В 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что в 1,6 раза выше уровня инфляции за 2021 год, в 2023 году - на 5,6%, что в 1,4 раза выше уровня инфляции за 2022 год.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443,40 руб, в 2022 году - 18 368,54 руб, в 2023 году - 19 294,07 руб.

Средний размер социальной пенсии, которая ежегодно индексируется с 1 апреля, в 2021 году будет составлять 10 058,39 рубля, в 2022 году - 10 768,0 рублей, в 2023 году - 11 057,02 рубля. Такие пенсии назначаются тем, кто не выработал стаж.

В России начинают регулировать криптовалюты

Текст: Роман Маркелов
В России с 1 января начинается регулирование криптовалют. Официально они попадают в легальное поле, но о полноценном их признании государством говорить не приходится, да и вряд ли придется в будущем. Так, закон отказывает криптовалютам в одном из главных свойств денег - не признает их средством платежа.
Фото: iStock

В законе дается определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информационных систем) или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются средством платежа и не признаются им, следует из закона.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Кабмин предложил налогообложение для оборота криптовалют

Еще одно новое определение в законе - "цифровая валюта". В отличие от ЦФА у нее нет эмитента (то есть к цифровой валюте относится, например, биткоин), и она классифицируется законом как "имущество" со всеми вытекающими из этого возможностями - можно владеть, покупать и продавать, обменивать.

Вносить в информационную систему записи о выпуске цифровых финансовых активов вправе физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации). Банк России вправе определить признаки цифровых финансовых активов, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы.

Все сделки с цифровыми финансовыми активами должны будут совершаться только через операторов обмена ими, рассказывали ранее в Банке России. Это в основном банки и биржи.

В Банке России считают, что такие правила регулирования криптовалют позволят перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, а также защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид.

Неженских профессий стало меньше

Текст: Елена Манукиян
С 1 января сокращается перечень запрещенных для женщин профессий. Вступает в силу приказ минтруда об этом. Из списка исключаются 100 видов работ, официально недоступных женщинам ранее. Всего их было 456.
Фото: iStock

Так, с 2021 года женщинам можно садиться за руль самосвалов, "КАМАЗов" и фур, работать трактористами. Управление строительной техникой (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры) для них по-прежнему недоступны.

Фото: iStock
На какие профессии снизится спрос в ближайшие десять лет

При желании женщины смогут стать частью команды судна и работать, например, матросами, шкиперами или даже освоить профессию боцмана.

В числе разрешенных для них оказались многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах. "Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд", - пояснили в пресс-службе минтруда.

В ведомстве обращают внимание, что работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, то есть в любой профессии, если подтвердит безопасность рабочих мест специальной оценкой условий труда.

Главный мотив государства в формировании перечня запрещенных профессий - защита репродуктивного здоровья женщин. Именно поэтому в списке "неженских", прежде всего, значатся работы на вредных производствах, например в шахтах. Под запретом для них также тяжелый физический труд, например, грузчиками их не возьмут.

В минтруде не исключают, что в ближайшее время женщины появятся в рядах машинистов скоростных и высокоскоростных электропоездов, подадутся в рыбаки прибрежного лова или будут допущены к верхолазным работам на высоте более 10 метров. В то же время уже в следующем году под запрет для женщин могут попасть шесть профессий. В основном они связаны с поднятием тяжестей и обработкой металла. В их числе - котельщик и чеканщик, который работает с ручным пневматическим инструментом. Также им хотят запретить монтировать тяжелое электрооборудование.

Что еще вступает в силу

Текст: Евгений Гайва , Алексей Дуэль , Елена Манукиян , Светлана Ментюкова

Распорядиться маткапиталом стало проще

С 1 января решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата на материнский капитал Пенсионный фонд будет принимать в течение десяти дней, а не целого месяца. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения, деньги он перечислит в течение трех рабочих дней.

Фото: iStock
Для владельцев маткапитала расширяются возможности приобретения жилья

На оформление сертификата теперь полагается пять дней. Однако период может быть увеличен до 15 дней, если Пенсионному фонду потребуются дополнительные сведения.

В самом Пенсионном фонде отмечают, что большинство территориальных отделений уже сегодня предоставляет госуслугу в ускоренном режиме. В ведомстве также напомнили, что с 15 апреля 2020 года маткапитал оформляется без заявления, а на основании сведений о рождении детей, представленных органами ЗАГСа. Планируется, что в 2021 году сертификат получат более миллиона российских семей. Его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго.

Заселять детей в отели будут только с письменного согласия

При заселении в гостиницу несовершеннолетних детей, путешествующих без родителей, отельеры должны будут потребовать нотариально заверенное согласие законных представителей, то есть родителей. Представить такой документ должны как сопровождающие детских групп, так и родственники ребенка, например тетя или бабушка. Новые правила предоставления гостиничных услуг начнут действовать с 1 января.

Медицинская справка станет электронной

По желанию пациента ему выдадут электронную медицинскую справку. Запросить ее можно в личном кабинете на портале Госуслуг с помощью суперсервиса "Мое здоровье". Согласно приказу минздрава, помимо бумажных справок и медицинских заключений с 1 января становятся действительными их электронные аналоги, подписанные усиленной цифровой подписью врача. Электронной справкой можно подтвердить наличие или отсутствие заболеваний, контактов с инфекционными больными, освобождение от занятий в школе или, например, факт обращения за медицинской помощью или прохождения диспансеризации.

Становится обязательной маркировка одежды

Маркировка вытеснит с рынка "серый" импорт и поддельные вещи: любой предмет одежды можно будет проверить через систему. Фото: РИА Новости

С 1 января становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности - мужская, женская, детская верхняя и спортивная одежда, а также домашний текстиль всех видов. Маркировка меховых изделий началась в 2016 году, после чего объем оборота вырос в 10 раз.

Повторное свидетельство о браке выдадут в любом ЗАГСе

Завершается оцифровка всех архивов российских органов ЗАГС

Получить повторное свидетельство о браке или рождении ребенка с 1 января можно в любом ЗАГСе, а не только в том, где хранится первый экземпляр документа. Таким образом, стало проще восстановить потерянные или испорченные документы. Более того, заказать новый экземпляр любого из них, если он хранится в ЗАГСе, теперь можно через портал Госуслуг, оплатив там же пошлину со скидкой (245 рублей вместо 350). Это стало возможным благодаря созданию Единого государственного реестра актов гражданского состояния, рассказали "РГ" в Федеральной налоговой службе. В ведомстве также напомнили, что повторный документ могут получить и родственники, которым потребуется подтвердить свое родство. Например, для получения свидетельства о рождении родителя необходимо представить свидетельство о собственном рождении.

Меняются правила по мусору

С 1 января вступает в силу еще одна часть списка отходов, которые запрещается захоранивать без переработки. Документ был принят правительством еще в 2017 году. Сам список состоит из трех частей: сначала вступили в силу требования, касающиеся металлолома, затем - макулатуры и пластика, теперь пришло время техники и элементов питания.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Абрамченко: Более половины мусора в РФ попадет на сортировку к 2024 году

Сами участники мусорной отрасли предупреждают, что не все виды изделий, попавших в отходы, они готовы эффективно перерабатывать. Например, утилизация смартфона экономически неоправданна, а вот отработавших батареек - вполне. В ППК "Российский экологический оператор" рассказали, что мощности открытых заводов по утилизации батареек загружены лишь частично. И пока что основная проблема не в самой переработке, а в логистике: утилизируемые батарейки надо как-то собрать и привезти на профильное предприятие.

Также с 1 января вступают в силу утвержденные правительством правила создания и модернизации объектов обработки, утилизации, обеззараживания и размещения твердых коммунальных отходов. В единых требованиях определено, что при размещении объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо учесть и их влияние на окружающую среду, расположение мест образования и накопления мусора и схемы транспортных потоков. Непосредственно обработка отходов должна быть преимущественно автоматической, а сама технология устроена так, чтобы извлекать максимальное количество полезных компонентов. Прописаны и процедуры вывода таких объектов из эксплуатации с обязательной ликвидацией накопленного экологического вреда. Действующие ныне объекты по обращению с отходами должны пройти модернизацию до 2026 года.

Экономика Финансы Налоги Экономика Пенсии и пособия Экономика Работа Охрана труда Экономика Финансы Валютный рынок Вступают в силу в январе 2021 года Налоговое законодательство Материнский капитал Повышение пенсий

Главное сегодня

Путин вернул систему вытрезвителей
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего