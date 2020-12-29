Как встретят Новый год наши миротворцы в Карабахе

Новости

Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений 15:30
Собянин открыл переход между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" 15:21
В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса 15:09
В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:00
На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост 14:33
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ 14:11
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму 13:53
В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19 13:50
СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку 13:50
Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО 13:43
Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента 13:36
Ramil' впервые выпустил альбом в рекорд-компании мирового масштаба 13:27
Мурашко: В регионы отгружены 507 тысяч доз вакцины 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 15:58
Рубрика: Власть

Как встретят Новый год наши миротворцы в Карабахе

Текст: Юрий Гаврилов
Служба - службой, а Новый год никто для военных не отменял. Как и во всей Российской армии, 30 и 31 декабря у наших миротворцев в Нагорном Карабахе будут официальными выходными днями.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Это, разумеется, не значит, что солдаты и офицеры отложат в сторону оружие и "голубые каски" (на самом деле они защитного цвета, но с голубыми буквами "МС" - миротворческие силы - на специальной бирке) и дружно окунутся в праздник. Все, кому положено, новогоднюю ночь проведут на постах наблюдения (их в зонах ответственности миротворцев в Карабахе 23), в нарядах и патрулях. По устоявшимся правилам, в ночь на 1 января 2021 года будет усилена охрана военных городков и объектов, ужесточен пропускной режим на подъездах к ним. В регионе, где еще совсем недавно звучали выстрелы, это вполне оправданные предосторожности.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Сергей Шойгу подвел итоги года и объявил 30 и 31 декабря нерабочими днями

Ну, а праздник, конечно, состоится - с елкой и богатым столом, подарками и добрыми пожеланиями. Армейские повара обещают порадовать сослуживцев в новогоднюю ночь гастрономическими и кулинарными изысками. Будет даже выпечка - пусть и не домашняя, но о доме напомнит. Наверняка кто-то из военных нарядится в Деда Мороза. Кандидаток в Снегурочки тоже хватает, особенно в военном госпитале миротворцев.

Учитывая, что в Карабахе служат только офицеры и профессиональные солдаты, не исключено, что свободным от несения службы командование разрешит поднять под бой кремлевских курантов бокал шампанского. Вообще-то в зонах проведения миротворческих операций у военных опять же традиционно действует "сухой закон". Но, кто знает, может в такой день служивым дадут легкое и разовое послабление.

А пока они устраивают в Карабахе небольшие праздники для местных ребятишек. Во вторник военнослужащие Центра управления миротворческой деятельностью организовали их в школах № 2 и №12 Степанакерта. Как и положено накануне Нового года, российские солдаты и офицеры пришли туда не с пустыми руками, а с подарками. Они вручили ребятам школьные рюкзаки, канцелярские товары и принадлежности, а также наборы со сладостями.

"В каждом рюкзаке - ручки, цветные карандаши, альбомы для рисования, тетради, фломастеры, блокноты и дневники. Вместе с наборами российские миротворцы передали открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями, которые написали юнармейцы России для детей Нагорного Карабаха", - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что подобные предновогодние визиты наши военные нанесли и в другие школы региона.

Власть Безопасность Армия Новый год

Главное сегодня

Умер французский модельер Пьер Карден
Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие