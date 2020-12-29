О детском поэте Леониде Чернакове мы рассказывали год назад. Увы, Леонид Михайлович не успел порадоваться публикации, он ушел в январе 2017-го.

Но его жизнь как поэта, кажется, только начинается.

И я рад сообщить тем, кто уже полюбил стихи Леонида Чернакова, что вышло новое и самое полное издание его стихотворений.

Когда уйду я

В мир иной,

Пустите шарик

Надувной,

Надутый выдохом моим,

Когда я был

Еще живым...

Сборник бережно составила жена поэта Раиса Федосеевна, а редактором книги стал сын поэта Андрей.

В большую и красивую книгу вошли и стихи Леонида Чернакова, обращенные ко взрослым. Ранее они не публиковались.

Но прежде, чем оставить вас наедине с мудрой и веселой музой Чернакова, скажу несколько слов о судьбе поэта.

Свои первые стихи Леонид написал в пятнадцать лет, после того как увидел на послевоенной новосибирской улице точильщика ножей.

Точил ножи и ножницы

Точильщик на углу.

Кругов наждачных множество

Вращалось на валу.

Звенела песнь железная,

Пружинились ремни,

Летели из-под лезвия

Бенгальские огни...

В своем потертом кителе

Он подходил ко мне:

"А где твои родители?"

"Погибли на войне..."

И я сурово хмурился,

Ответив на вопрос:

Боялся, как бы улица

Не увидала слез...

Мы помогали за спину

Взвалить ему станок,

И он, ремень поправив,

Назвал меня "сынок".

Заветная книга Леонида Чернакова.

Увидеть в 15 лет бенгальские огни в искрах, летящих от точильного камня, - значит неизбежно стать поэтом.

И сегодня читать стихи Чернакова - такое же чарующее занятие, как наблюдать за работой точильщика. Так и видишь, как летят из-под руки поэта бенгальские огни строчек. Они не обжигают, они разлетаются, чтобы разогнать тьму, уныние и хвори.

Чернаков избежал специального филологического образования, поэтому поэзия была для него не профессией, а радостью. Ничего, кроме детского смеха, он не ждал в награду.

Сорок лет отдал "оборонке", работая в одном из закрытых сибирских проектных институтов. Интересно, что и в своем инженерном деле Чернаков оставался поэтом, предлагая нестандартные решения, которые не могли бы прийти в голову узкому технарю. За труды в области обороны Леонид Михайлович был удостоен премии Совета министров СССР.

В предисловии к книге Михаил Яснов обращается к читателям: "Если вы держите в руках эту книгу, очень вам советую: не выпускайте ее из рук, найдите местечко поудобнее, садитесь - и читайте!.."

К словам своего доброго товарища мне хочется добавить: читайте стихи Леонида Чернакова вслух - это удваивает удовольствие!

Детям до ста лет и старше

Обстоятельства моего рождения

Дождь осенний с неба лил,

Сталин был у власти.

"Двое в штатском подошли:

"Гражданин, вылазьте!"

Человек родился!

Как я счастлив, как я рад:

У меня родился брат!

Он пока еще грудной,

Но уже такой родной!

Ни умыться, ни одеться

Не умеет он пока.

Надо брату оглядеться,

Приспособиться слегка.

Не прошло еще недели,

Как родили малыша,

Но в его молочном теле

Улыбается душа.

Мы уже друг друга любим,

Прижимаемся щекой.

Человек родился, люди!

Это ж праздник-то какой!

Машина времени

Старенький дед с бородой и усами

Очень любил повозиться с часами.

В деле своем разбираясь прекрасно,

Он и не думал, что это опасно.

И смастерил часовой механизм,

Странно влияющий на организм:

Время могло поворачивать вспять,

Прошлую жизнь у людей повторять.

Вскоре старик замечает: "Похоже,

С каждой минутой я будто моложе..."

В зеркало глянул испуганный дед,

А бороды и усов-то и нет!

Там, где глубокие были морщины,

Светит лицо молодого мужчины...

Хочется дедушке взять полотенце,

Но в отражении видит младенца!

"Это, - успел он подумать, -

фантастика!"

И превратился тотчас в головастика!

Если вам дети все это понятно,

Вы старика возвратите обратно:

Ведь у него же не выключен газ,

Да и картошка сварилась как раз!

Родным

(на книжке "Дырка от бублика")

Когда-нибудь попросят дети

Вас что-то правнукам прочесть,

Вы им стихи прочтите эти -

И тем окажете мне честь.

Я буду знать, что я не умер,

(Я просто спрятался в тени),

И мой немного грустный юмор

Продлит мои земные дни.

Последний поклон

Когда этот выпуск уже был готов к печати, пришла горькая весть: умер Михаил Яснов - поэт, переводчик, первооткрыватель многих поэтов. Так получилось, что одно из последних писем Михаил написал жене Леонида Чернакова.

"Дорогая Раиса Федосеевна,

курьер наконец принес книгу Леонида Михайловича, и я принял ее прежде всего с восхищением размерами ее и объемом. Сегодня воспользовался бессонницей и прочитал ее от корки до корки. Книга производит мощное впечатление - и разнообразием жанров, и продуктивной смесью детского и взрослого, и самое главное - качеством стиха, выдумкой и фантазией автора.

Хороши детские стихи, трогательны взрослые, остроумны стихи на случай. Я горжусь тем, что написал к этой книге маленькое предисловие. Я еще поизучаю книжку, постараюсь позже написать Вам более подробно о моих впечатлениях. Сердечно Ваш МЯ".