Новости

Зеленский отстранил главу КС Украины от должности на два месяца 21:35
Киргизия передала России "дорожную карту" по расширению сотрудничества 21:30
Российских космонавтов пока не планируют отправлять на корабле Маска 21:28
Начались тесты единой карты "Тройка" для Москвы и Подмосковья 21:14
Матвиенко оценила шансы новых партий на выборах в Госдуму 21:10
В московском метро стали выдавать в прокат аккумуляторы для подзарядки гаджета 21:08
В Латвии в новогоднюю ночь введут комендантский час 21:08
Минобороны сообщило о снижении числа военнослужащих с коронавирусом 21:01
Появление автомобилей УАЗ в США вызвало бурю в Сети 20:58
В ярославских отелях разрешили праздновать Новый год 20:44
Матвиенко: Выборы в Госдуму будут очень конкурентными 20:39
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана 20:24
В Новосибирске суд арестовал продавшего остров чиновника 20:22
Слуцкий оценил заявление главы МИД Украины о "Спутник V" 20:13
Ирина Апексимова назначена директором театра "Содружество актеров Таганки" 20:02
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом 19:59
В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек 19:49
Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек 19:44
Хуснуллин займется высокими ставками по кредитам на ИЖС 19:43
В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19 19:42
Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года 19:41
Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня 19:14
Песков назвал главные вызовы 2020 года 18:56
Песков отметит Новый год с семьей 18:45
Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник-V" 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 20:04
Рубрика: Культура

Бенгальские стихи Леонида Чернакова

О новой книге новогоднего поэта
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 297(8351)
О детском поэте Леониде Чернакове мы рассказывали год назад. Увы, Леонид Михайлович не успел порадоваться публикации, он ушел в январе 2017-го.
Улыбка Леонида Чернакова. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова Улыбка Леонида Чернакова. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Улыбка Леонида Чернакова. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Но его жизнь как поэта, кажется, только начинается.

И я рад сообщить тем, кто уже полюбил стихи Леонида Чернакова, что вышло новое и самое полное издание его стихотворений.

  • Когда уйду я
  • В мир иной,
  • Пустите шарик
  • Надувной,
  • Надутый выдохом моим,
  • Когда я был
  • Еще живым...

Сборник бережно составила жена поэта Раиса Федосеевна, а редактором книги стал сын поэта Андрей.

В большую и красивую книгу вошли и стихи Леонида Чернакова, обращенные ко взрослым. Ранее они не публиковались.

Но прежде, чем оставить вас наедине с мудрой и веселой музой Чернакова, скажу несколько слов о судьбе поэта.

Свои первые стихи Леонид написал в пятнадцать лет, после того как увидел на послевоенной новосибирской улице точильщика ножей.

  • Точил ножи и ножницы
  • Точильщик на углу.
  • Кругов наждачных множество
  • Вращалось на валу.
  • Звенела песнь железная,
  • Пружинились ремни,
  • Летели из-под лезвия
  • Бенгальские огни...
  • В своем потертом кителе
  • Он подходил ко мне:
  • "А где твои родители?"
  • "Погибли на войне..."
  • И я сурово хмурился,
  • Ответив на вопрос:
  • Боялся, как бы улица
  • Не увидала слез...
  • Мы помогали за спину
  • Взвалить ему станок,
  • И он, ремень поправив,
  • Назвал меня "сынок".
Заветная книга Леонида Чернакова.

Увидеть в 15 лет бенгальские огни в искрах, летящих от точильного камня, - значит неизбежно стать поэтом.

И сегодня читать стихи Чернакова - такое же чарующее занятие, как наблюдать за работой точильщика. Так и видишь, как летят из-под руки поэта бенгальские огни строчек. Они не обжигают, они разлетаются, чтобы разогнать тьму, уныние и хвори.

Чернаков избежал специального филологического образования, поэтому поэзия была для него не профессией, а радостью. Ничего, кроме детского смеха, он не ждал в награду.

Сорок лет отдал "оборонке", работая в одном из закрытых сибирских проектных институтов. Интересно, что и в своем инженерном деле Чернаков оставался поэтом, предлагая нестандартные решения, которые не могли бы прийти в голову узкому технарю. За труды в области обороны Леонид Михайлович был удостоен премии Совета министров СССР.

В предисловии к книге Михаил Яснов обращается к читателям: "Если вы держите в руках эту книгу, очень вам советую: не выпускайте ее из рук, найдите местечко поудобнее, садитесь - и читайте!.."

К словам своего доброго товарища мне хочется добавить: читайте стихи Леонида Чернакова вслух - это удваивает удовольствие!

Детям до ста лет и старше

Обстоятельства моего рождения

  • Дождь осенний с неба лил,
  • Сталин был у власти.
  • "Двое в штатском подошли:
  • "Гражданин, вылазьте!"

Человек родился!

  • Как я счастлив, как я рад:
  • У меня родился брат!
  • Он пока еще грудной,
  • Но уже такой родной!
  • Ни умыться, ни одеться
  • Не умеет он пока.
  • Надо брату оглядеться,
  • Приспособиться слегка.
  • Не прошло еще недели,
  • Как родили малыша,
  • Но в его молочном теле
  • Улыбается душа.
  • Мы уже друг друга любим,
  • Прижимаемся щекой.
  • Человек родился, люди!
  • Это ж праздник-то какой!

Машина времени

  • Старенький дед с бородой и усами
  • Очень любил повозиться с часами.
  • В деле своем разбираясь прекрасно,
  • Он и не думал, что это опасно.
  • И смастерил часовой механизм,
  • Странно влияющий на организм:
  • Время могло поворачивать вспять,
  • Прошлую жизнь у людей повторять.
  • Вскоре старик замечает: "Похоже,
  • С каждой минутой я будто моложе..."
  • В зеркало глянул испуганный дед,
  • А бороды и усов-то и нет!
  • Там, где глубокие были морщины,
  • Светит лицо молодого мужчины...
  • Хочется дедушке взять полотенце,
  • Но в отражении видит младенца!
  • "Это, - успел он подумать, -
  • фантастика!"
  • И превратился тотчас в головастика!
  • Если вам дети все это понятно,
  • Вы старика возвратите обратно:
  • Ведь у него же не выключен газ,
  • Да и картошка сварилась как раз!

Родным

  • (на книжке "Дырка от бублика")
  • Когда-нибудь попросят дети
  • Вас что-то правнукам прочесть,
  • Вы им стихи прочтите эти -
  • И тем окажете мне честь.
  • Я буду знать, что я не умер,
  • (Я просто спрятался в тени),
  • И мой немного грустный юмор
  • Продлит мои земные дни.
Последний поклон

Когда этот выпуск уже был готов к печати, пришла горькая весть: умер Михаил Яснов - поэт, переводчик, первооткрыватель многих поэтов. Так получилось, что одно из последних писем Михаил написал жене Леонида Чернакова.

"Дорогая Раиса Федосеевна,

курьер наконец принес книгу Леонида Михайловича, и я принял ее прежде всего с восхищением размерами ее и объемом. Сегодня воспользовался бессонницей и прочитал ее от корки до корки. Книга производит мощное впечатление - и разнообразием жанров, и продуктивной смесью детского и взрослого, и самое главное - качеством стиха, выдумкой и фантазией автора.

Хороши детские стихи, трогательны взрослые, остроумны стихи на случай. Я горжусь тем, что написал к этой книге маленькое предисловие. Я еще поизучаю книжку, постараюсь позже написать Вам более подробно о моих впечатлениях. Сердечно Ваш МЯ".

Культура Литература Календарь поэзии

Главное сегодня

Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Путин согласился вернуться к теме индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом