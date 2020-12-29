Но его жизнь как поэта, кажется, только начинается.
И я рад сообщить тем, кто уже полюбил стихи Леонида Чернакова, что вышло новое и самое полное издание его стихотворений.
- Когда уйду я
- В мир иной,
- Пустите шарик
- Надувной,
- Надутый выдохом моим,
- Когда я был
- Еще живым...
Сборник бережно составила жена поэта Раиса Федосеевна, а редактором книги стал сын поэта Андрей.
В большую и красивую книгу вошли и стихи Леонида Чернакова, обращенные ко взрослым. Ранее они не публиковались.
Но прежде, чем оставить вас наедине с мудрой и веселой музой Чернакова, скажу несколько слов о судьбе поэта.
Свои первые стихи Леонид написал в пятнадцать лет, после того как увидел на послевоенной новосибирской улице точильщика ножей.
- Точил ножи и ножницы
- Точильщик на углу.
- Кругов наждачных множество
- Вращалось на валу.
- Звенела песнь железная,
- Пружинились ремни,
- Летели из-под лезвия
- Бенгальские огни...
- В своем потертом кителе
- Он подходил ко мне:
- "А где твои родители?"
- "Погибли на войне..."
- И я сурово хмурился,
- Ответив на вопрос:
- Боялся, как бы улица
- Не увидала слез...
- Мы помогали за спину
- Взвалить ему станок,
- И он, ремень поправив,
- Назвал меня "сынок".
Увидеть в 15 лет бенгальские огни в искрах, летящих от точильного камня, - значит неизбежно стать поэтом.
И сегодня читать стихи Чернакова - такое же чарующее занятие, как наблюдать за работой точильщика. Так и видишь, как летят из-под руки поэта бенгальские огни строчек. Они не обжигают, они разлетаются, чтобы разогнать тьму, уныние и хвори.
Чернаков избежал специального филологического образования, поэтому поэзия была для него не профессией, а радостью. Ничего, кроме детского смеха, он не ждал в награду.
Сорок лет отдал "оборонке", работая в одном из закрытых сибирских проектных институтов. Интересно, что и в своем инженерном деле Чернаков оставался поэтом, предлагая нестандартные решения, которые не могли бы прийти в голову узкому технарю. За труды в области обороны Леонид Михайлович был удостоен премии Совета министров СССР.
В предисловии к книге Михаил Яснов обращается к читателям: "Если вы держите в руках эту книгу, очень вам советую: не выпускайте ее из рук, найдите местечко поудобнее, садитесь - и читайте!.."
К словам своего доброго товарища мне хочется добавить: читайте стихи Леонида Чернакова вслух - это удваивает удовольствие!
Обстоятельства моего рождения
- Дождь осенний с неба лил,
- Сталин был у власти.
- "Двое в штатском подошли:
- "Гражданин, вылазьте!"
Человек родился!
- Как я счастлив, как я рад:
- У меня родился брат!
- Он пока еще грудной,
- Но уже такой родной!
- Ни умыться, ни одеться
- Не умеет он пока.
- Надо брату оглядеться,
- Приспособиться слегка.
- Не прошло еще недели,
- Как родили малыша,
- Но в его молочном теле
- Улыбается душа.
- Мы уже друг друга любим,
- Прижимаемся щекой.
- Человек родился, люди!
- Это ж праздник-то какой!
Машина времени
- Старенький дед с бородой и усами
- Очень любил повозиться с часами.
- В деле своем разбираясь прекрасно,
- Он и не думал, что это опасно.
- И смастерил часовой механизм,
- Странно влияющий на организм:
- Время могло поворачивать вспять,
- Прошлую жизнь у людей повторять.
- Вскоре старик замечает: "Похоже,
- С каждой минутой я будто моложе..."
- В зеркало глянул испуганный дед,
- А бороды и усов-то и нет!
- Там, где глубокие были морщины,
- Светит лицо молодого мужчины...
- Хочется дедушке взять полотенце,
- Но в отражении видит младенца!
- "Это, - успел он подумать, -
- фантастика!"
- И превратился тотчас в головастика!
- Если вам дети все это понятно,
- Вы старика возвратите обратно:
- Ведь у него же не выключен газ,
- Да и картошка сварилась как раз!
Родным
- (на книжке "Дырка от бублика")
- Когда-нибудь попросят дети
- Вас что-то правнукам прочесть,
- Вы им стихи прочтите эти -
- И тем окажете мне честь.
- Я буду знать, что я не умер,
- (Я просто спрятался в тени),
- И мой немного грустный юмор
- Продлит мои земные дни.
Когда этот выпуск уже был готов к печати, пришла горькая весть: умер Михаил Яснов - поэт, переводчик, первооткрыватель многих поэтов. Так получилось, что одно из последних писем Михаил написал жене Леонида Чернакова.
"Дорогая Раиса Федосеевна,
курьер наконец принес книгу Леонида Михайловича, и я принял ее прежде всего с восхищением размерами ее и объемом. Сегодня воспользовался бессонницей и прочитал ее от корки до корки. Книга производит мощное впечатление - и разнообразием жанров, и продуктивной смесью детского и взрослого, и самое главное - качеством стиха, выдумкой и фантазией автора.
Хороши детские стихи, трогательны взрослые, остроумны стихи на случай. Я горжусь тем, что написал к этой книге маленькое предисловие. Я еще поизучаю книжку, постараюсь позже написать Вам более подробно о моих впечатлениях. Сердечно Ваш МЯ".