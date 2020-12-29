Каршеринг запустил новые маршруты для поездок по России

Оператор каршеринга "Делимобиль" ввел новые туристические маршруты. Теперь на арендном автомобиле можно будет уехать в Карелию, в Казань, на "Розу Хутор" и другие популярные курорты.

В общей сложности клиентам предложено 40 туристических направлений. В основном речь идет о горнолыжных курортах, заповедниках, природных парках. Например, из московского региона можно поехать в Тверь, Рязань, Тулу, Владимир, Кострому, Переславль-Залесский. Все направления можно найти в приложении.

Выгоднее всего отправиться в такую поездку, купив "проездной". В этом тарифе, например, трехдневная поездка из Новосибирска на горнолыжный курорт "Шерегеш" обойдется в 8,6 тыс. руб. В пакет включено 3 420 минут в режиме ожидания и 900 минут движения. Аренду нужно завершить в том же регионе, где брали машину. Самые популярные направления оставят на постоянной основе.