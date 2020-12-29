Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб

Введение в России кассационных судов позволило эффективнее обнаруживать судебные ошибки и чаще удовлетворять жалобы.

Как сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев открывая новое здание Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, в 2020 году кассационные суды общей юрисдикции рассмотрели 170 тысяч жалоб по гражданским делам, 18 тысяч жалоб по административным делам и 67 тысяч жалоб по уголовным делам.

Он отметил, что жалобы рассматриваются в суде с приглашением сторон, что позволяет эффективно выявлять судебные ошибки.

"В этой связи в 2020 году по сравнению с прошлым годом количество удовлетворенных кассационных жалоб увеличилось в гражданском судопроизводстве с 4% до 13%, в административном судопроизводстве - с 3% до 16%, в уголовном судопроизводстве - с 8% до 12%", - подчеркнул Лебедев.

По словам председателя Верховного суда, в гражданском и административном судопроизводстве ведется кассационное обжалование решений, принятых по первой инстанции областными и равными им судами, которые ранее обжаловались только в апелляционном и надзорном порядке. "Это способствует повышению правовой защищенности граждан и бизнеса", - сказал Лебедев.

Говоря о восьмом кассационном суде общей юрисдикции глава Верхового суда отметил, что он осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами на территории двенадцати российских субъектов.

"В этом году Восьмым кассационным судом общей юрисдикции рассмотрены более 10 тыс. кассационных жалоб по уголовным делам, более 16 тыс. жалоб по гражданским делам и 2 тыс. жалоб по административным делам", - сказал Лебедев.