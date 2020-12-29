Киргизия передала России "дорожную карту" по расширению сотрудничества

Киргизия передала российской стороне проект "дорожной карты" по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как сообщает пресс-служба кабинета министров республики, договоренность о разработке документа была достигнута ранее во время встречи сопредседателей межправительственной комиссии двух стран.

"Уверен, что подписание "дорожной карты" в 2021 году станет стимулом для открытия проектов в области промышленной кооперации, экономического сотрудничества и развития, а также станет важным шагом в повышении товарооборота между двумя странами, - заявил исполняющий обязанности премьера Киргизии Артем Новиков. - Считаю, что 2021 год станет годом продолжения укрепления отношений, новых возможностей. В том числе - временем расширения сотрудничества с Российской Федерацией. Мы готовы к укреплению экономических контактов и связей с РФ".

По словам посла РФ в Киргизии Николая Удовиченко, российская сторона внесет в проект доработки, которые лягут в основу взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия и продвижения гуманитарных проектов.

Немногим ранее правительство России приняло решение о предоставлении Киргизии безвозмездной финансовой помощи на покрытие финансового разрыва в бюджете. Республике выделили 20 миллионов долларов. Средства позволили выполнить правительству Киргизии социальные обязательства перед населением. В том числе, выплатить пенсии, пособия малообеспеченным семьям, зарплаты работникам бюджетной сферы.

Правительство Киргизии выразило российской стороне благодарность за своевременную финансовую помощь.