Указ главы Республики Коми от 29 декабря 2020 года № 150 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Путин утвердил обжалование штрафов с дорожных камер онлайн 29.12.2020
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину 29.12.2020
Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные услуги продлена на год 29.12.2020
Механизм снижения энерготарифов в ДФО сохранили до 2028 года 29.12.2020
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 29.12.2020
Союз писателей Украины перестанет публиковать авторов из РФ, Беларуси и Китая 29.12.2020
На северо-востоке Москвы отреставрировали 200-летний колодец 29.12.2020
Школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами 29.12.2020
Путин утвердил запрет на "веселящий газ" 29.12.2020
Мадуро поблагодарил Путина за соглашение о поставках "Спутник-V" 29.12.2020
Вакцину "Спутник V" и AstraZeneca испытают в трех странах 29.12.2020
ФАС предложили установить причины роста цен на новостройки 29.12.2020
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году 29.12.2020
Путин вернул систему вытрезвителей 29.12.2020
Матвиенко: Пандемия обозначила запрос на сильное государство 29.12.2020
Лукашенко провел перестановки в командовании ВВС и войсками ПВО 29.12.2020
В отношении Алексея Навального возбуждено дело о тратах пожертвований 29.12.2020
Зеленский отстранил главу КС Украины от должности на два месяца 29.12.2020
Киргизия передала России "дорожную карту" по расширению сотрудничества 29.12.2020
Рогозин: Полеты российских космонавтов на Crew Dragon пока не планируются 29.12.2020
Начались тесты единой карты "Тройка" для Москвы и Подмосковья 29.12.2020
Матвиенко оценила шансы новых партий на выборах в Госдуму 29.12.2020
В московском метро стали выдавать в прокат аккумуляторы для подзарядки гаджета 29.12.2020
В Латвии в новогоднюю ночь введут комендантский час 29.12.2020
Минобороны сообщило о снижении числа военнослужащих с коронавирусом 29.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 декабря 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 29 декабря 2020 года № 150 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 29 декабря 2020 г.
Опубликован 29 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменение согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 29 декабря 2020 г. № 150

Изменение, вносимое в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

пункт 9.4 после слова "включая" дополнить словами "организацию проживания медицинских работников, осуществляющих оказание медицинской помощи гражданам, зараженным новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19,".



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией