Указ главы Республики Коми от 29 декабря 2020 года № 150 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменение согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 29 декабря 2020 г. № 150

Изменение, вносимое в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

пункт 9.4 после слова "включая" дополнить словами "организацию проживания медицинских работников, осуществляющих оказание медицинской помощи гражданам, зараженным новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19,".







