Указ главы Республики Коми от 29 декабря 2020 года № 150 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменение согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми В.В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 29 декабря 2020 г. № 150
Изменение, вносимое в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
пункт 9.4 после слова "включая" дополнить словами "организацию проживания медицинских работников, осуществляющих оказание медицинской помощи гражданам, зараженным новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19,".
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