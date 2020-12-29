В конце декабря, объявив о последнем печатном, а вослед и онлайн-выпуске, приостановил свой выход журнал "Огонек".

Для меня это очень печальное событие.

Правда, вежливо попрощавшись с остановившим "Огонек" издателем, редакционный коллектив поспешил оговориться, что с десятками тысяч "лучших на свете читателей и своих верных друзей" не прощается: "В России, как известно, надо жить долго - еще встретимся!" Я считаю, что новая "встреча" "Огонька" со своим читателем не только возможна - необходима.

От экономических подоплек просто так не отмахнуться, но журнал "Огонек" больше чем выгодное или невыгодное издание - он часть нашей истории. А с историей так не обходятся.

И одной лишь разницей принципов рыночной и государственной экономик это не объяснить.

В общественном сознании "Огонек" - великая марка и символ.

Тот, кто не прочитал последний номер "Огонька", во второй половине 80-х годов XX века выглядел выпавшим из поезда современности в ее лучшем - за весь XX век - изводе. Не читал "Огонек" - не в курсе главного, пропускаешь суть и смысл. Это время сделало журнал культовым изданием, частью нашего общественного мировоззрения, и если хотите - ментальности.

"Огонек" - по типу издания - качественный журнал. Парадокс, но он был таким и тогда, когда достигал во второй половине 80-х тиражного пика в 4,5 миллиона читателей. Обычно качественные издания, рассчитанные на солидного, знающего, искушенного читателя, отличающего ложь от правды и принципиально выбирающего правду, не так уж многотиражны.

Ломающие все предыдущие логики 90-е годы и рыночные законы существования начали вписывать журнал в другую культурную и экономическую среду: "Огонек" стал больше соответствовать собственному типу издания и терять тираж. Соответствие - хорошая вещь, но не тогда, когда оно заканчивается исчезновением. Издание может переживать экономические взлеты и закаты, но они не исчерпывают его миссию.

"Огонек" - дореволюционное еще издание, ему совсем недавно исполнился 121 год. Он долго жил и был культовым журналом. Его материалы нельзя было пропустить

"Огонек" и в 2020 году печатал материалы, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Одним из таких материалов была статья знаменитого барда и доктора наук, ученого- геофизика Александра Городницкого "Девочка и миф", посвященная истерике вокруг глобального потепления и всемирной подростковой активности Греты Тунберг. Ничего лучшего по постановке мозгов на место я за последние три года не читала. А постановка мозгов на место и есть миссия качественных СМИ.

Многим сегодня может казаться, что во времена фейков, хайпов, стримов и разрастающихся соцсетей она невыполнима. Но ее возникновение и выполнение не результат множества конкурентных слагаемых, экономической перетасовки карт, мелькания удачи и неудачи. Миссия должна быть выполнена уже потому, что она принята.

"Огонек" - дореволюционное еще издание, ему совсем недавно, чуть ли не в день объявления последнего номера, исполнился 121 год. Он имеет право говорить "В России надо жить долго", потому что в самом деле долго жил.

За эти 120 лет своего существования он, конечно, не был таким, каким он был на своем историческом пике во второй половине 80-х. У него были времена и комиксо-иллюстративные, и скучно-официозные, и напуганные, и "замшелые". Но и в "замшелых" временах "Огонек" неизменно оставался нужным и важным журналом. Масса простых читателей в городе и деревне тянулись, перелистывая большие лощеные страницы, к его изумительным иллюстрациям, с которых на них смотрело великое искусство - мировое и русское. То глазами детей хрестоматийной перовской "Тройки", то пышной красавицы брюлловского "Итальянского полдня", то апостолов Эль Греко. Сейчас кажется, что в том "замшелом" "Огоньке" было все, включая Караваджо и Дали. Нет, конечно, не было. Но "Огонек", как вода, всегда находил дырочку. И когда времена были глухими на мысль, идеи и политическую восприимчивость, утекал в сторону образования и просвещения. И среди самых далеких своих читателей, включая деревенских, запускал сценарии лучшего, что бывает с отдельными людьми и человеческим родом, - их культурного роста.

Не говоря уже о знаменитой "Библиотечке "Огонька", 66 лет просуществовавшей с той же миссией - приближения настоящей культуры.

"Огонек" закрывался и раньше. Кстати, еще в дореволюционной своей истории. И возможно, по сходным с теперешними экономическим причинам. Но возобновлялся (скажем, в 1923 году легендарным журналистом Михаилом Кольцовым) не по экономическим и не по политическим - по культурным.

Замечательный пассаж о пользе настоящего слова, литературы и гуманитарности представил публике писатель Евгений Водолазкин, оспаривая знаменитую уничижительную фразу в адрес России "Верхняя Вольта с ракетами". Он сказал, что в Верхней Вольте ракеты невозможны. А если и возможны, то не полетят. Потому что там нет Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Ракеты не летят там, где нет высокой литературы, высокой культуры, высокой, качественной журналистики. А "культура - не бесплатное приложение к экономике".

Это больше всего побуждает надеяться на то, что "Огонек" вернется.

Акцент

И тем не менее

Тут оживленно комментируют закрытие журнала "Огонек". У меня двойственное чувство по этому поводу. С одной стороны, действительно жаль, ведь с этим журналом жили наши родители, а прежде их родители, мы, наши дети. Я и сам не раз печатался в "Огоньке", за что благодарен его начальникам, например, Борису Минаеву. Но с другой... Если мы признаем, что эта жизнь течет по рыночным законам, то тогда зачем лить слезы по поводу тех, кто этим законам не соответствует?

Ведь если честно, то надо сказать следующее: это же не собственники закрывают журнал и не власти, так читатель проголосовал. Своим отношением к "Огоньку". Был бы на него спрос, значит, были бы поступления от реализации тиража, а самое главное - внимание и деньги от рекламодателей. Но спроса, увы, нет. А почему - тут долго можно рассуждать, говоря и о приверженности молодежи к "цифре", и о разрушенной системе реализации СМИ, и о плохой работе почты.

И что значит - спасти журнал? Передать его на кормление государству? Но тогда это уже не будет любимый и читаемый журнал, тут и к бабке не ходи. Найти спонсора, готового тратить деньги на издание? Но кто захочет из месяца в месяц содержать проект, который, увы, обречен всегда быть убыточным?

Жаль не только этот журнал, но и многие другие почившие в бозе знаменитые издания, с которыми мы выросли. Значит, появятся новые, с которыми будут расти наши дети и внуки.

Владимир Снегирев