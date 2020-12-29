Любимова: Год был непростым для культуры, но отрасль совершила прорыв

Уходящий год для культурной сферы, как и для всей страны, был непростым. Самыми тяжелыми оказались первые месяцы пандемии коронавируса, когда приходилось оперативно принимать сложные решения. Однако, по словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, несмотря на все трудности, отрасль совершила прорыв - культурные проекты этого года стали доступнее благодаря новым технологиям. Об этом, а также о новых цифровых технологиях, об особенностях российского кинопроката, острой нехватке в театрах и музеях молодых и талантливых сотрудников Ольга Любимова рассказала в интервью трем российским информационным агентствам - ТАСС, РИА Новости и "Интерфакс".

О зарплате сотрудникам учреждений культуры

"Будем еще считать финансовые потери по факту. При этом хочу отметить, что министерство не планирует снижать объем государственного задания подведомственным учреждениям культуры на следующий год. Этот вопрос согласован в правительстве. Более того, в этом году в условиях пандемии проиндексирован фонд оплаты труда сотрудников подведомственных нам учреждений культуры: со следующего года заработная плата будет повышена с учетом инфляции", - отметила Ольга Любимова.

Также, по ее словам, с 2021 года будут ежегодно предоставляться гранты в объеме 100 миллионов рублей.

О цифровой трансформации Минкультуры России

"Министерством культуры разработана ведомственная программа цифровой трансформации до 2023 года​​​. Она уже одобрена правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - сказала Ольга Любимова.

В результате этой работы повысится уровень осведомленности населения о культурных мероприятиях, а все госуслуги можно будет оказывать без личного присутствия заявителя. Также в электронном виде будут проводиться плановые проверки учреждений культуры.

О международных проектах

Все значимые международные проекты Минкультуры планирует перенести на лето-осень 2021 года.

"Конечно, мы ориентируемся на эпидемиологическую ситуацию. Но невозможно жить только ближайшей неделей, мы распределяем бюджетные средства. Международные проекты стараемся перенести на лето-осень, потому что не хочется начинать какие-то крупные международные мероприятия с онлайна, да и нет необходимости", - подчеркнула Ольга Любимова.

По ее словам, список выставочных мероприятий уже сформирован. "Конечно, мы какой-то люфт закладываем и на форс-мажоры, и на то, что появляются новые творческие проекты", - добавила министр.

О российском кино и кинопрокате

Ольга Любимова понимает кинопродюсеров, которые уже начали битву за 23 февраля и 8 марта и спрашивают, как будет строиться кинотеатральный показ на предстоящих майских праздниках. Но предупреждает, что прежде всего нужно следить за эпидемиологической ситуацией в регионах, и уже потом принимать решение.

Также в ведомстве рассчитывают, что продюсеры будут выдерживать необходимый промежуток времени перед выходом фильмов на онлайн-платформах. "Несмотря на пандемию и расцвет онлайн-платформ, большое кино у нас снимается в основном для больших киноэкранов, для показа в кинотеатрах. Понятно, что растет сериальный рынок, сами платформы становятся соинвесторами проектов - и это позитивно для киноиндустрии... Но уменьшение прокатного окна ударяет по кинотеатрам, а в настоящее время им тяжелее, чем многим игрокам индустрии", - отметила Любимова.

Также министр рассказала о создании федеральной кинокомиссии, которая начнет работать в начале 2021 года. "Она будет содействовать организации съемок в России как для отечественных съемочных групп, так и иностранных, консультировать кинопроизводителей по съемкам в разных регионах", - пояснила Любимова.

О том, почему молодежь не идет работать в учреждения культуры

"Мы прекрасно понимаем, что это (проблема нехватки профессиональных руководящих кадров) одна из главных проблем в современном театре. Это понимают как профессионалы, так и многие зрители нередко высказывают свои опасения", - сказала Ольга Любимова.

Но самое страшное, по ее словам, это когда мы резко теряем дорогих нам мэтров, которые годами руководят учреждениями. "Остается выжженное поле, мы не знаем, что делать дальше. И честно могу вам сказать, нет скамейки запасных ни в театре, ни в музейном пространстве. Мы понимаем, что яркая, профессиональная молодежь в спину, к сожалению, не дышит", - отметила глава Минкультуры.

Об объектах культурного наследия

"В 2021 году продолжится программа консервации объектов культурного наследия, которая позволит сохранить памятники от дальнейшего разрушения и полной утраты. Со следующего года мы увеличим ее финансирование до 500 миллионов рублей ежегодно", - сообщила Ольга Любимова.

Она уточнила, что работы по реставрации, реконструкции и ремонту объектов идут по графику.