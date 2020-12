Лучшие премьеры ТВ и Сети в новогодние праздники

Конечно, большое новогоднее событие в мире кино и сериалов то, что новую полнометражную ленту "Мажор. Фильм" (по следам нескольких сезонов популярного сериала "Мажор") решено показать не в кинотеатрах, а в интернете. 2 января фильм появится на онлайн-платформе "КиноПоиск HD".

Да, Мажор выжил! Пуля прошла навылет, и актер Павел Прилучный снова в деле! А как реагирует телевидение? Делает упор на традиции. Поэтому "Новогодняя ночь на Первом" будет - 31 декабря в 00:00. К Ивану Урганту, Алле Михеевой, Дмитрию Борисову, Максиму Галкину, Дмитрию Нагиеву и Ларисе Гузеевой присоединится ведущая программы "Жизнь других" Жанна Бадоева.

Будет и Первый канал добавил к новогодним белкам жирафов

Фото: Предоставлено телеканалом "Россия"

1. Кремлевская елка на телеканале "Карусель" - 31 декабря в 18:00. Новогодний спектакль "Пятое время года, или Кто придумал Новый год" пройдет в Кремлевском дворце без зрителей - в этом сезоне Кремлевская елка впервые состоится в формате телеверсии. Главные герои сказки - Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет - разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают все о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью "Времялёта" и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

К 4 Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз С любимыми не расставайтесь…" На Первом канале 30 декабря в 18:40 Сам фильм "Ирония судьбы или с легким паром" покажут в этом году на Первом канале 31 декабря в 19.20 (повтор 1 января в 10.15). Его новогоднюю премьеру в свое время одновременно посмотрели 100 миллионов человек. Лавры главной новогодней сказки страны не давали покоя многим кинематографистам. В 2005 году, через 30 лет о продолжении истории Жени и Нади задумался режиссер Тимур Бекмамбетов. "Ирония судьбы. Продолжение" стала лидером проката. Говорят, что успех фильма и в том, что Рязанов, когда его снимал, был сильно влюблен. О том, кто был музой Эльдара Рязанова, и как их отношения влияли на создание этого кинематографического чуда - расскажет оператор фильма Вадим Алисов и режиссер Николай Скуйбин. В основе фильма - эксклюзивное архивное интервью Эльдара Рязанова. В фильме участвуют Александр Ширвиндт, Барбара Брыльска, Ольга Науменко, Вера Таривердиева, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Инга Оболдина и другие.

3. "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса" 31 декабря в 01.00 (1 января ночью). На "Квартирнике" соберутся старые друзья Евгения Маргулиса: "Би-2", "Чайф", The Hatters, "Аффинаж", Manizha, Noize MC, "ДДТ", Александр Розенбаум, Хибла Герзмава, ST, Tesla Boy и другие популярные артисты. Конечно, по традиции Евгений Маргулис исполнит одну из новогодних композиций.

Фото: Предоставлено телеканалом НТВ

4. Концерт "Новый, Go!". Более 26 тысяч человек с помощью мини-приложения "ВКонтакте" приняли участие в голосовании за идеальный плейлист в новогоднюю ночь для праздничного концерта "Новый, Go!", который пройдет в эфире телеканала Москва 24, мультимедийном сервисе Okko и в социальной сети "ВКонтакте". Хедлайнерами концерта "Новый, Go!" стали молодые, амбициозные, возглавляющие чарты, с миллионами подписчиков в соцсетях звезды, многие из которых выступят в новогоднем концерте впервые: ANDRO, Niletto, Клава Кока, Burito, Моя Мишель, Dabro и Rasa.

5. "Новогодняя Маска" НТВ, 31 декабря, 20.30. Специальный выпуск самого популярного шоу России - "Маска". Главным сюрпризом новогоднего выпуска станет появление десяти абсолютно новых масок: кто скрывается под масками Щелкунчика, Пряника, Кошки, Селедки под шубой, Шампанского, Короля и Королевы, Снеговика, Снежинки, Подарка и Мишки на севере - зрители узнают до и после обращения президента. Также в новогодний вечер на сцену выйдут любимые участники первого сезона: они вновь облачатся в невероятные костюмы, чтобы представить новые номера. Свои выступления подготовило и звездное жюри.

Фото: Предоставлено телеканалом НТВ

6. "Вечерний Ургант": Ciao, 2020! На Первом канале, 30 декабря в 23:30. Иван Ургант: "Мы решили в этом году не снимать новогодний выпуск. Не тот год, нет настроения и, честно говоря, нет сил. Но чтобы не оставлять зрителей без праздника, мы нашли на итальянском телевидении музыкальное вечернее шоу, которое чем-то напоминает "Вечерний Ургант". Это и будет новогодний подарок всем нашим друзьям!"

Фото: Предоставлено Первым каналом

7. Финал шоу "Голос". На Первом канале, 30 декабря в 21.30. Голосуют только зрители. За победителя всего 9-го сезона. Наставники команд - Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин. Ведущий - Дмитрий Нагиев. По сложившейся традиции, доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет перечислен на благотворительность.

8. "Чебурашка. Секрет праздника", короткометражный мультфильм от киностудии "Союзмультфильм". На видеосервисе START, 31 декабря. C самого утра пользователи видеосервиса смогут посмотреть новую картину, главные роли в которой озвучили популярные артисты Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал композитор и певец Леонид Агутин.

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Прямая трансляция. Дирижер Риккардо Мути. В программу концерта, помимо музыки семьи Штраусов, итальянский маэстро включил произведения Франца фон Зуппе, Карла Целлера, Карла Миллёкера и Карела Комзака. Исполнение будут сопровождать специально подготовленный фильм с участием солистов Венского филармонического оркестра.

10. Американский фильм "Щелкунчик и четыре королевства". В главных ролях - Кира Найтли, Хелен Миррен и Морган Фриман. На Первом канале 2 января в 16.10, повтор 3 января в 10.10. Новое прочтение классической истории о Щелкунчике - фильм в жанре фэнтези, основанный на сказке Эрнста Теодор Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" (1816) и балете Петра Чайковского "Щелкунчик" (1892).

Фото: Предоставлено Disney Enterprises Inc.

11. Британский фильм Стивена Фрирза "Викторина" (Quiz). На Первом канале 1 января в 23:20 (повтор 3 января в 12.00). В нем - история самого громкого скандала на шоу "Кто хочет стать миллионером?" Это случай Чарльза Ингрэма, бывшего майора Британской армии, из-за которого разразился крупный скандал в начале 2000-х годов после того, как стало известно, что Ингрэм обманным путем выиграл 1 миллион фунтов стерлингов на шоу.

Фото: Предоставлено Sony Pictures Entertainment

12. Детективная трилогия, основанная на биографии Агаты Кристи - на канале "ТВ Центр". "Агата и правда об убийстве" - 2 января в 11.45; " Агата и проклятие Иштар" - 3 января в 11.40; "Агата и смерть Х" - 4 января в 11.50. Начинается с того, что у молодой писательницы Агаты кризис как в личной жизни, так и на профессиональном поприще: муж хочет с ней развестись, а новая книга не пишется. Но Агата встречается с женщиной, желающей найти убийцу своей родственницы. Писательница решает раскрыть настоящее преступление. Затем Агата отправляется в Ирак, чтобы присоединиться к своим друзьям на археологических раскопках. Там она знакомится с молодым человеком по имени Макс Мэллоуни узнает, что тот впутался в какое-то странное дело с повешенной обезьяной, табличкой с проклятием, исчезнувшими артефактами и американским магнатом. Разумеется, Агата начинает свое расследование...

Фото: Предоставлено телеканалом "ТВ Центр"

13. Док-шоу "Предсказания". Dомашний, 31 декабря в 19:30. Самые известные астрологи и экстрасенсы страны расскажут, каким будет 2021 год. Закончится ли пандемия коронавируса? Отступит ли ковид? Какой будет политическая ситуация в России и мире? Что ждет россиян - благополучие или рост курса евро и доллара? Зрителей ждут 4 выпуска, полных тайн, загадок и мировых катастроф.

Фото: Предоставлено телеканалом Dомашний

14. Сериал "Настя, соберись!". На сайте КиноПоиск HD, 3 января. Проект от создателей фильма "Я худею" и сериала "Толя-робот" расскажет о том, как в один злосчастный день 29-летняя дизайнер-архитектор Настя теряет и любимую работу в бюро, и мужа, который изменил ей с подругой. И вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Настя впервые начинает осознанный путь к лучшей версии себя - с помощью пятерки своих внутренних "я". Причем, у каждого из них свой характер.

Фото со съемок. Фото: КиноПоиск HD

15. Новогодняя серия народной комедии "Проект "Анна Николаевна"" с Зоей Бербер в главной роли. Зрители впервые увидят андроида-полицейского Анну Николаевну Королькевич в своей более ранней и не такой совершенной версии. "КиноПоиск HD", 1 января. Сценарист серии - Дмитрий Лемешев. Режиссер - Александр Карпиловский. Креативный продюсер - Дмитрий Нелидов.

16. Британский сериал "Стража" (The Watch). Первый сезон. На "КиноПоиск HD", 4 января. Одна из самых ожидаемых мировых премьер нового года. В Анк-Морпорке, населенном людьми и представителями самых разных фантастических рас, царит коррупция, а преступления легализованы правителем города. С тех пор, как воровство и прочие преступления стали совершаться по лицензии, городская стража оказалась фактически не у дел. Но появление кипящего энтузиазмом новобранца и огнедышащего дракона вынуждает в кои-то веки заняться делом.

17. Сп ециальный эпизод сериала "Доктор Кто" / Doctor Who. КиноПоиск HD, 1 января. В рождественском эпизоде вернутся самые знаменитые и ненавистные враги Доктора - Далеки. Пока Доктор сидит в заточении в инопланетной тюрьме строгого режима, его спутники Яз, Райан и Грэм тоскуют по нему на Земле и пытаются жить дальше. Но вскоре они обнаруживают, что Далеки снова задумали недоброе. Смогут ли друзья справиться с этой угрозой без помощи мудрого и смекалистого таймлорда?

18. Британская криминальная драма "Дес". Okko, 2 января. Посвящена одному из самых печально известных серийных убийц в истории Великобритании, Деннису Нильсену, известному как "Милый убийца". Детектив Петер Джей и биограф "Милого убийцы" ведут собственное расследование, чтобы понять разум серийного убийцы.

19. Вертикальный web-сериал "Вампир Алеша". Okko, 3 января. Леша (Даниил Вахрушев) - скромный, добрый, одинокий вампир. По совету психолога он завел видеоблог, где в каждой новой серии погружает зрителя в свои сумасшедшие будни. Леша забирает кровь только у плохих людей, а так как вампиры не могут заходить в дом без приглашения хозяина, Леша зарегистрировался на сайтах услуг, где люди сами вызывают его на дом.

Одну из главных ролей в шестом сезоне, Вещего Олега, сыграл актер Данила Козловский. Сериал знакомит зрителей с таинственным и опасным миром викинга Рагнара Лодброка. Пытаясь воплотить свои смелые замыслы, Рагнар противостоит представителям христианства, защищающим свои владения, и влиятельным вождям своей родины.

21. Каскад сериалов на ТНТ. Канал устраивает марафон сериальных дней на все каникулы. Со 2 января и каждый день в 21.00 ТНТ будет показывать фантастическую комедию "Проект "Анна Николаевна" - оригинальный проект онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD". Кстати, на самом "КиноПоиске" в январе выйдет новогодний эпизод фильма. 3 и 4 января на ТНТ два последних сезона "Ольги" с Яной Трояновой - самый любимый комедийный сериал россиян в 2020 году. 5 января - марафон сериала "Иванько" с Линой Миримской и Валей Мазуниной в главных ролях. 6 января - комедийного сериала "Полярный", в котором Михаил Пореченков сыграл бывшего криминального авторитета Витю Мясника, волей судьбы заброшенного в городок Полярный. 7 января ТНТ - марафон сериала "Идеальная семья" с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич. 8 января - "Полицейский с Рублевки". А "Мир! Дружба! Жвачка!" - 9 января. Зрители отправятся в 90-е - время вареных джинсов, первой "кока-колы", песен Тани Булановой и безграничной свободы.