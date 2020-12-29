Лукашенко провел перестановки в командовании ВВС и войсками ПВО

Череда кадровых перемен, которые осуществлял в уходящем году президент Беларуси, продолжилась и 29 декабря, констатируют местные обозреватели. На это раз Александр Лукашенко подписал указы о кадровых перестановках в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, информирует источник в его администрации.

Согласно указу президента генерал-майор Сергей Трус освобожден от должности начальника главного штаба - первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, который освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. На эту позицию, уточняют новостные порталы, глава государства назначил полковника Дмитрия Михолапа.