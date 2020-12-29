Закон Магаданской области от 29 декабря 2020 года № 2563-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Магаданской областной Думой 18 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области (далее также - Фонд) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 5 900 286,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 790 286,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 900 286,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 790 286,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 6 173 937,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 063 937,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 516 079,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 406 079,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 6 173 937,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 063 937,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 516 079,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 406 079,5 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) нормативы распределения доходов в бюджет Фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить:

1) структуру доходов бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) структуру доходов бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Расходы бюджета Фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты

Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов других субъектов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2021 год в размере 360 000,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 360 000,0 тыс. рублей и 360 000,0 тыс. рублей соответственно.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда направляются:

1) на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным на территории Магаданской области лицам, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Магаданской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

Установить, что:

1) неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета, подлежат перечислению из бюджета Фонда в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством;

2) остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся на счете по учету средств обязательного медицинского страхования, за исключением указанных в подпункте 1 настоящей статьи, направляются в 2021 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Магаданской области, на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

Статья 8. Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Установить размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Магаданской области:

1) на 2021 год в размере 18 823,5 рублей;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 19 579,0 рублей и 20 365,9 рублей соответственно.

Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. губернатора Магаданской области А.Н.Белозерцев







