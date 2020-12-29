Матвиенко: Пандемия обозначила запрос на сильное государство

Пандемия коронавируса показала наличие запроса россиян на сильное государство, способное справиться с серьезными вызовами и обеспечить развитие страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Есть три основных вывода, на мой взгляд, которые можно было бы сделать. Первое - появился реальный запрос на сильное государство, которое обладает возможностями, ресурсами для выработки стратегии развития и ее реализации, которое обеспечивает безопасность и суверенитет страны, пользуется доверием граждан", - сказала глава Совфеда.

"Сразу сделаю оговорку, что сильное государство, как некоторые пытаются трактовать, это не диктатура, не институт принуждения, - добавила она. - Такого масштабного рода вызовы - а это и экологические проблемы, и нестабильная международная обстановка и так далее - невозможно решать без сильного государства, без сильных государственных институтов".

Пандемия показала, что в России выбрана "правильная модель федерализма", благодаря чему государство показало свою устойчивость в сложный период, считает Матвиенко.

"Нам и дальше надо укреплять основы федерализма, расширять возможности субъектов федерации. Я думаю, что новый Государственный совет - это очень правильная площадка, где можно всем миром обсуждать как стратегические вопросы развития страны, так и укрепление основ федерализма", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Третий вывод, который, по мнению Матвиенко, можно сделать по итогам борьбы с коронавирусом: Россия не застрахована от подобного года глобальных инфекций и катаклизмов.

"Мы должны быть готовы к этому. Для этого нужны переосмысление и донастройка всей эпидемиологической службы страны. Мы должны четко иметь просчитанные резервы по койкам, медикаментам, оборудованию и так далее, чтобы в критической ситуации развернуть и использовать эту модель", - подчеркнула она.