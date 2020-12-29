Матвиенко: Выборы в Госдуму будут очень конкурентными

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что новые полномочия Федерального собрания привлекут больше желающих попасть в Госдуму, и выборы следующего года будут очень конкурентными.

"Конечно же, следующий год будет политически активным, выборы в Государственную думу - всегда большое политическое событие в стране, и интерес к этим выборам большой​​​", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

С учетом того, что и Государственная дума, и Совет Федерации получили дополнительные "существенные, не декоративные, полномочия" желающих попасть в Думу и таким образом влиять на власть, на жизнь в стране будет гораздо больше, считает глава Совфеда.

"Я уверена, что эти выборы будут очень конкурентными", - заявила Валентина Матвиенко.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва намечены на сентябрь 2021 года. Выдвигать своих кандидатов без сбора подписей имеют право 16 политических партий, представленных в Госдуме и региональных парламентах.