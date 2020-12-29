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Михаил Ефремов вернется на экраны в 2021 году

Наше кино
    29.12.2020, 11:51
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, получивший 7,5 года колонии за ДТП, в котором погиб человек, вновь появится на экранах, причем в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
Доля российского кино в прокате в 2020 году составила около половины

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТНТ, в будущем году на канале состоится премьера сериала Петра Тодоровского "Полет", осенью взявшего основной приз МКФ в Брно Serial Killer.

"Полет" - психологическая драма Тодоровского-младшего, выступившего сценаристом и режиссером проекта.

"Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", - уточнил вещатель.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом создатель сериала добавил, что "Полет" - "история о демонах, которые живут внутри нас, которые определяют нашу жизнь. А когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже".

"Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока", - проанонсировал режиссер.

Помимо Михаила Ефремова, в шоу задействован его сын Никита, Оксана Акиньшина, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили.

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