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Появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО

Наше кино
    22.11.2020, 15:36
Текст:   Олег Усков
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

В Сети опубликованы первые фото советского, российского актера и режиссера Михаила Ефремова из мест лишения свободы.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Снимки артиста размещены на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии после того, как Ефремов отстоял молебен митрополита Иоанна в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 регионального УФСИН. В данном СИЗО актер находится на карантине до того, как его распределят в колонию.

Отмечено, что на богослужении, помимо Ефремова, присутствовали заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 Белгорода, сотрудники исправительного учреждения и осужденные из хозотряда.

Напомним: актер получил 7,5 года колонии общего режима после смертельного ДТП вечером 8 июня в центре Москвы - курьер службы доставки, в фургон которого Ефремов врезался на своем внедорожнике, умер в больнице.

Ранее юрист Михаила, нанятый для него шоуменом Никитой Джигурдой, заверил, что потерпевшая сторона готова пойти с актером на мировую.

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