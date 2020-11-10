Ефремова поместят в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев

Исправительная колония №4 в Белгородской области вновь окажется в центре внимания СМИ. Именно сюда направят актера Михаила Ефремова, который был приговорен к 7,5 года колонии за смертельное ДТП. Об этом сообщил адвокат Владимир Васильев.

"В четвертую исправительную колонию [будет направлен]", - приводит его слова ТАСС.

По словам Васильева, это единственная колония общего режима в региона, она расположена в городе Алексеевка. Напомним, именно сюда ранее направили осужденных за драку футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Они пробыли в колонии два месяца.

Васильев уточнил, что Ефремов сегодня, в день своего 57-летия, прибыл в Белгород. Его поместили на 20-дневный карантин в СИЗО-3.