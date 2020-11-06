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06.11.2020 20:43
Рубрика: Происшествия

Михаила Ефремова отправили в колонию

Текст: Владислав Куликов
Актер Михаил Ефремов отправлен из столичного СИЗО №5 "Водник" в колонию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Москве. Ефремов осужден на семь с половиной лет лишения свободы за гибель человека в ДТП.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Михаил Ефремов хочет остаться в СИЗО Москвы и не уезжать в колонию

В тюремном ведомстве не назвали место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, отметив, что, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о пункте назначения.

Один из адвокатов Ефремова Петр Хархорин сообщил, что его не уведомили о том, что Ефремов направлен в колонию, и где именно он будет отбывать наказание. "Сегодня, в пятницу, отправили в колонию? Я об этом пока ничего не знаю", - сказал адвокат. Ранее сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр, либо отправиться в колонию в Чувашии, так как там его корни. Актер рассказывал правозащитникам, что представители Чувашии готовят соответствующее обращение во ФСИН.

По словам экспертов, если бы Михаил Ефремов остался отбывать наказание в хозотряде в СИЗО, то мог бы претендовать только на должность разнорабочего. Между тем, в каждой колонии есть клуб и библиотека, так что у осужденного актера будет возможность создать тюремный театр, если администрация пойдет навстречу.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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