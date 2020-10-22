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22.10.2020 17:35
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Ефремову

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд в четверг смягчил на полгода - до 7,5 лет колонии общего режима приговор для Михаила Ефремова.

"Приговор Пресненского районного суда Москвы изменить: наказание, назначенное осужденному, снизить до семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила свое решение апелляционная судебная коллегия. Таким образом суд признал смягчающим обстоятельством добровольное возмещение ущерба актером. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Прокурор попросила адвокатов Ефремова не критиковать Пашаева

Во второй день апелляции в Мосгорсуде по жалобе на приговор Михаилу Ефремову стороны защиты и обвинения с потерпевшими остались при своих позициях. Актер и его три адвоката попросили назначить ему наказание без реального лишения свободы. Прокурор и защитники потерпевших, напротив, попросили оставить для артиста в силе 8 лет колонии общего режима. Причем не смягчили позицию потерпевших три миллиона рублей, которые накануне заплатили им в качестве компенсации морального вреда адвокаты Ефремова.

Сам актер в своем последнем слове заявил, что хочет вернуться к работе и как можно скорее увидеть своих детей. А также, что хочет поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Ефремов также признался, что эта трагедия разделила его жизнь на две части.

"Я раньше был беззаботным актером, весельчаком и работящим. Теперь я мало сплю и постоянно думаю о Сергее Захарове. Я вряд ли когда-то еще сяду за руль", - сказал артист и признался, что прекращает свои отношения с алкоголем.

Фото: РИА Новости
В деле Михаила Ефремова нашли подложную справку

В то же время защита Ефремова в суде представила нового эксперта Елену Кучину, которая заявила о том, что Сергей Захаров в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.

"Мы не оспариваем факт виновности Ефремова, но тщательно собираем все смягчающие обстоятельства. Отказ водителя пристегнуться может являться таковым. В салоне автомобиля Захарова обнаружена заглушка для ремня, чтобы не пищало звуковое оповещение о том, что водитель не пристегнут", - сказал адвокат Петр Хархорин. Он также попросил суд провести новую, третью экспертизу, чтобы снять вопросы относительно того, был ли Захаров пристегнут, и ряд других противоречий. В то же время адвокаты потерпевших и прокурор выступили против новой экспертизы и поставили под сомнение показания независимого эксперта.

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