Адвокат: Потерпевшие против смягчения наказания Ефремову

Напомним, позиция гособвинения - приговор суда первой инстанции необходимо оставить в силе, поскольку он "законный и обоснованный". Во вторник об этом в Мосгорсуде на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову заявила представитель гособвинения Диана Галиуллина.

Перед судебным заседанием другой адвокат потерпевших Анна Бутырина сообщила, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния со стороны Ефремова. "Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение. Срок наказания оставляем на усмотрение суда", - заявила ТАСС Бутырина.

Сегодня в Мосгорсуде защитники Ефремова также предоставили документы о выплатах компенсаций морального ущерба троим потерпевшим. По одному миллиону рублей получили вдова погибшего в ДТП Маргарита Захарова, его брат и младший сын.

При этом отзывать свои гражданские иски о выплатах, заявленные в рамках уголовного процесса, родственники пока не будут. "Несмотря на получение компенсаций мои доверители не будут отзывать иски. Они немного больше, чем 3 миллиона", - пояснил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Напомним, Пресненский районный суд Москвы 8 сентября этого года признал Михаила Ефремова виновным в гибели в ДТПП курьера по доставке морепродуктов Сергея Захарова. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Ефремова привезли сегодя в Мосгорсуд из СИЗО. Он рассчитывает на смягчение наказания или замену на условное при пересмотре дела в апелляционной инстанции.