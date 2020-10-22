Адвокат: Потерпевшие против смягчения наказания Ефремову

Новости

Хуснуллин: Цифровые технологии снижают себестоимость строительства 15:51
Михаил Шац переболел COVID-19 в Коммунарке 15:50
В Петербурге пенсионерка обменяла квартиру на собаку 15:49
Петербург предупредили о рисках из-за таяния льдов Антарктиды 15:33
В Уфе нашли нарушения в работе пансионата, где погиб пенсионер 15:23
Жителям осажденного Севастополя вернут статус ветеранов ВОВ 15:07
В Петербурге без вести пропали трехлетний мальчик и его отец 14:56
Британцы могут остаться без традиционной рождественской индейки 14:45
Борис Гребенщиков выпустил альбом в поддержку подопечных "Ночлежки" 14:29
Нарышкин: Власть в Беларуси пытаются сменить неконституционными методами 14:17
Магнуссен объявил об уходе из "Хааса" вслед за Грожаном 14:15
Аэропорт Симферополь запустит лоукост-рейсы из Москвы 14:07
Игорь Сечин: Установление барьеров неприменимо в энергетике 14:02
Авторы "Мира Дикого Запада" экранизируют "Сына" Ю Несбё для HBO 13:59
Прокурор попросила адвокатов Ефремова не критиковать Пашаева 13:57
На Урале задержали петербуржцев с семью килограммами наркотиков 13:57
Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США 13:43
Неизвестные ограбили машину инкассаторов "Банка Грузии" 13:42
Десять научных центров получат гранты на сумму более 200 млн рублей 13:38
Песков не подтвердил разговор Путина с Чубайсом об отставке 13:35
Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи 13:33
В Санкт-Петербурге ресторанам запретили работать по ночам 13:33
Немецким спецслужбам разрешат взламывать компьютеры пользователей 13:33
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих 13:32
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 14:22
Рубрика: Происшествия

Адвокат: Потерпевшие против смягчения наказания Ефремову

Текст: Иван Петров
Адвокат Александр Добровинский опроверг слова своей коллеги о том, что потерпевшие по делу о смертельном ДТП, совершенном по вине актера Михаила Ефремова, согласны на смягчение ему наказания. "Потерпевшие против смягчения наказания в любом виде и согласны с позицией гособвинения", - цитирует ТАСС Добровинского.

Напомним, позиция гособвинения - приговор суда первой инстанции необходимо оставить в силе, поскольку он "законный и обоснованный". Во вторник об этом в Мосгорсуде на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову заявила представитель гособвинения Диана Галиуллина.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Прокурор попросила адвокатов Ефремова не критиковать Пашаева

Перед судебным заседанием другой адвокат потерпевших Анна Бутырина сообщила, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния со стороны Ефремова. "Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение. Срок наказания оставляем на усмотрение суда", - заявила ТАСС Бутырина.

Сегодня в Мосгорсуде защитники Ефремова также предоставили документы о выплатах компенсаций морального ущерба троим потерпевшим. По одному миллиону рублей получили вдова погибшего в ДТП Маргарита Захарова, его брат и младший сын.

При этом отзывать свои гражданские иски о выплатах, заявленные в рамках уголовного процесса, родственники пока не будут. "Несмотря на получение компенсаций мои доверители не будут отзывать иски. Они немного больше, чем 3 миллиона", - пояснил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Фото: РИА Новости
В деле Михаила Ефремова нашли подложную справку

Напомним, Пресненский районный суд Москвы 8 сентября этого года признал Михаила Ефремова виновным в гибели в ДТПП курьера по доставке морепродуктов Сергея Захарова. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Ефремова привезли сегодя в Мосгорсуд из СИЗО. Он рассчитывает на смягчение наказания или замену на условное при пересмотре дела в апелляционной инстанции.

В Сети появилось покаянное письмо Михаила Ефремова из СИЗО
Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП РГ-Видео

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ
Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей