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Рубрика: Происшествия

Рубль превратился в миллионы

Родственники погибшего в ДТП курьера требуют с Михаила Ефремова 3 миллиона рублей
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(8279)
Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера театра и кино Михаила Ефремова подали к нему иски о компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский.

По его словам, родственники погибшего изначально не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но после решили основать фонд его имени и поняли, что деньги могут помочь таким же пострадавшим, как и они.

Фото: РИА Новости
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"Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда", - сообщил защитник.

Ранее в ходе заседания суда первой инстанции вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын потребовали от артиста символическую компенсацию в 1 рубль.

Старший сын Захарова Виталий в свою очередь потребовал 7,5 млн рублей, но Пресненский суд Москвы сократил размер компенсации до 800 тысяч рублей. На днях Ефремов сообщил, что выплатил ему эту сумму. Правда адвокат мужчины тут же сообщил, что на счет его доверителя поступила лишь часть указанной суммы.

Ожидается, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Михаилу Ефремову уже в середине октября

Кроме того накануне стало известно, что Пресненский районный суд Москвы отправил в Мосгорсуд материалы по делу о резонансном ДТП. В ближайшее время апелляционная инстанция определится с составом коллегии судей, которая будет рассматривать жалобу на приговор Ефремову. Ранее суд приговорил актера к 8 годам колонии общего режима.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Ожидается, что начало рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде может быть назначено уже на середину октября. Адвокат Добровинский считает, что ждать каких-либо серьезных изменений в приговоре не следует, поскольку новых свидетелей, по его словам, не предвидится.

Адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы старшего сына Сергея Захарова Виталия, заявил, что сторона потерпевших не допустит снижения срока наказания. Единственное, с чем готовы согласиться родственники, это с заменой колонии общего режима на колонию-поселение.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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