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08.09.2020 15:48
Рубрика: Происшествия

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Текст: Иван Егоров
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима, запретил три года управлять машиной и взыскал 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова​​​.

Сразу после вынесения вердикта актер повернулся к полицейскому и тот надел на него наручники. До вступления приговора в силу, перед которым еще состоится обжалование, актер будет содержаться в одном из столичных СИЗО. Ему, кстати, засчитали срок домашнего ареста с 10 июня по 7 сентября из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей - то есть минус почти полтора месяца колонии.

Фото: РИА Новости
Ефремов назвал фейком видео с места ДТП

Сейчас уже можно сказать, что Михаил Ефремов со своим адвокатом Эльманом Пашаевым сделали все возможное и невозможное для того, чтобы получить максимально суровый приговор. Все началось с заявления в первый же день заседания суда о непризнании вины актером, потому что он ничего не помнит о произошедшем. Его защитник намекнул на то, что в машине за рулем мог сидеть совсем не Ефремов, а другой человек. При этом все показания свидетелей, записи с камер наблюдения, экспертизы, говорили однозначно - за рулем был именно актер. После предоставления доказательств стороной обвинения, должна была наступить очередь защиты, которая обещала сенсацию. Однако 11 августа в начале заседании сенсации не случилось - актера госпитализировали прямо из зала суда в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Правда, страшный диагноз не подтвердился и через несколько дней актера отпустили домой. Через неделю после незапланированного перерыва слушания возобновились.

Первым сенсационным свидетелем защиты 19 августа оказался независимый эксперт Юрий Фиалка. Он рассказал суду о хакерах, которые могли взломать управление автомобилем актера, а также об энергетических дырах и аномалиях на месте аварии. На следующий день защита все-таки нашла "секретного" свидетеля, который рассказал в суде, что за рулем мог быть совсем не Ефремов. Александр Кобец, заявил суду, что собственными глазами видел, что за рулем сидел не актер. Он рассказал, что сразу после ДТП подошел к джипу и увидел, что там было два человека.За рулем, по его словам, сидел мужчина славянской внешности примерно 35-37 лет, с черными волосами. Свидетель хотел ему помочь, но мужчина послал его нецензурными словами и сказал, чтобы тот уходил, если не хочет проблем. Правда, как оказалось, сам свидетель на один глаз слеп, а другим плохо видит. А после просьбы прокурора найти себя на видео среди других очевидцев аварии, Кобец сделать этого не смог. На следующий день в суде возник очередной незапланированный тайм-аут. Михаил Ефремов заявил суду, что отказывается от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Актер объяснил это решение постоянными смешками и подтруниваниями со стороны адвокатов потерпевших, когда выступали свидетели в его защиту. Суд дал актеру на поиски нового адвоката почти 10 дней. Однако 31 августа в суде появился все тот же неунывающий Пашаев - Ефремов все-таки передумал менять адвоката. Передышка принесла защите еще двух новых свидетелей. Сначала выступил Теван Бадасян, который рассказал, что вечером перед аварией он шел по Плотникову переулку и видел, как высокий мужчина в бейсболке садился на заднее сиденье "Джипа" Ефремова. А после него суд допросил друга свидетеля Кобца - Андрея Гаева из Анапы. По его словам, Ефремов сразу после аварии находился на пассажирском сидении. Вот только опять незадача - ни Бадасяна на видео с камер наблюдения в Плотниковом переулке, ни Гаева на многочисленных видео с места аварии - суд найти не смог.

В итоге к прению сторон 3 сентября, когда Ефремов должен был выступить с последним словом, но актер неожиданно выступил с первым. "Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил актер. Однако, как выяснилось, запоздалое покаяние не возымело должного воздействия на прокуроров. Гособвинение запросило для актера почти максимальные 11 лет колонии.

Вынесенный 8 сентября приговор судьей Еленой Абрамовой в 8 лет колонии оказался не столь суровым, но все равно очень внушительным.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Михаил Ефремов в день ДТП выпил бутылку водки

Эльман Пашаев уже заявил, что защита будет обжаловать приговор. В свою очередь прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Михаилу Ефремову, после его изучения. "Судом обоснованно и справедливо назначено наказание, связанное с лишением свободы. Ефремов взят под стражу в зале суда", - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она подчеркнула, что возможное решение об обжаловании будет принято по результатам изучения приговора и копий протоколов судебного заседания.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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