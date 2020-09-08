Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову

Защита намерена обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы.

"Будем обжаловать", - цитирует ТАСС адвоката артиста Эльман Пашаев. От дальнейших комментариев сторона защиты отказалась.

Сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову, приговорив его к 8 годам колонии общего режима и взыскав 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в аварии. Кроме того, артиста лишили водительских прав сроком на 3 года. Ефремова взяли под стражу в зале суда.