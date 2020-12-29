Минфин и ЦБ предложат включить финансовую грамотность в нацпроекты

Министерство финансов РФ и Банк России предложат включить в нацпроекты меры по повышению финансовой грамотности населения.

Решение об этом принято на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности (сопредседатели комиссии - глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина), говорится в совместном заявлении Минфина и ЦБ.

Финансовое просвещение тесно связано с достижением национальных целей развития, отметил Антон Силуанов. "Финансово устойчивым семьям гораздо проще планировать свою жизнь, заниматься самореализацией и добиваться успеха, улучшать жилищные условия, идти в ногу с цифровизацией", - сказал он.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на необходимость уделять больше внимания инвестиционной грамотности. "В этом году у нас появился массовый розничный инвестор, и мы зафиксировали недобросовестные продажи сложных финансовых инструментов, мисселинг, другие негативные практики, - сказала она. - Мы сейчас работаем над мерами по защите начинающих инвесторов, но очень важно также помочь людям самим разобраться, как работает финансовый рынок, как личные финансовые цели связать с финансовыми инструментами, которые позволят решить те или иные проблемы".

Сложность в том, что люди начинают искать информацию только после того, как в их жизни появились проблемы, когда они столкнулись с мошенничеством, когда возникли трудности с выплатой кредита, пояснила Эльвира Набиуллина. "Нам нужно сделать так, чтобы эта информация сопровождала людей до того, как произошла беда, необходимо, чтобы у них была определенная база знаний, - сказала она. - Поэтому необходимо совершенствовать каналы распространения информации, уделять внимание дальнейшему развитию онлайн-форматов, и не только потому, что продолжают действовать связанные с пандемией ограничения, но в целом эти форматы позволяют дотянуться до людей в самых отдаленных регионах".

Сопредседатели МВКК отметили необходимость общими усилиями остановить телефонное и кибермошенничество, а также предложили включить в программы повышения финансовой грамотности компоненты долгосрочного планирования, вопросы общественных финансов, налоговой и бюджетной культуры.

Более половины субъектов РФ запустили региональные программы повышения финансовой грамотности, ее изучают в 32 тыс. школах, в каждой пятой из них обучение проводится в рамках отдельного обязательного урока. В прошлом учебном году по программам финансовой грамотности обучилось более 5,7 млн. школьников. За последние три года подготовлено более 73 тыс. учителей.

В качестве координатора Стратегии повышения финансовой грамотности от Минфина теперь определен Научно-исследовательский финансовый институт. Институт объявил в связи с этим о создании Центра финансовой грамотности, его директором назначена Анна Харнас, до прихода в НИФИ она работала в Московской школе управления СКОЛКОВО.

"НИФИ должен стать центром консолидации экспертной мысли, аккумулятором существующих и генератором новых подходов к финансовому просвещению. Причем не только на российском уровне. Нам не надо ограничиваться использованием чужого опыта, нам есть что предложить международному сообществу - как для обсуждения, так и для тиражирования", - заявил директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.