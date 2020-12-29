Минфин и ЦБ предложат включить финансовую грамотность в нацпроекты

Новости

Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений 15:30
Собянин открыл переход между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" 15:21
В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса 15:09
В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:00
На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост 14:33
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ 14:11
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму 13:53
В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19 13:50
СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку 13:50
Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО 13:43
Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента 13:36
Ramil' впервые выпустил альбом в рекорд-компании мирового масштаба 13:27
Мурашко: В регионы отгружены 507 тысяч доз вакцины 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 16:31
Рубрика: Экономика

Минфин и ЦБ предложат включить финансовую грамотность в нацпроекты

Текст: Игорь Зубков
Министерство финансов РФ и Банк России предложат включить в нацпроекты меры по повышению финансовой грамотности населения.
Эльвира Набиуллина. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Эльвира Набиуллина. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Эльвира Набиуллина. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Решение об этом принято на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности (сопредседатели комиссии - глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина), говорится в совместном заявлении Минфина и ЦБ.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Открыт сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

Финансовое просвещение тесно связано с достижением национальных целей развития, отметил Антон Силуанов. "Финансово устойчивым семьям гораздо проще планировать свою жизнь, заниматься самореализацией и добиваться успеха, улучшать жилищные условия, идти в ногу с цифровизацией", - сказал он.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на необходимость уделять больше внимания инвестиционной грамотности. "В этом году у нас появился массовый розничный инвестор, и мы зафиксировали недобросовестные продажи сложных финансовых инструментов, мисселинг, другие негативные практики, - сказала она. - Мы сейчас работаем над мерами по защите начинающих инвесторов, но очень важно также помочь людям самим разобраться, как работает финансовый рынок, как личные финансовые цели связать с финансовыми инструментами, которые позволят решить те или иные проблемы".

Сложность в том, что люди начинают искать информацию только после того, как в их жизни появились проблемы, когда они столкнулись с мошенничеством, когда возникли трудности с выплатой кредита, пояснила Эльвира Набиуллина. "Нам нужно сделать так, чтобы эта информация сопровождала людей до того, как произошла беда, необходимо, чтобы у них была определенная база знаний, - сказала она. - Поэтому необходимо совершенствовать каналы распространения информации, уделять внимание дальнейшему развитию онлайн-форматов, и не только потому, что продолжают действовать связанные с пандемией ограничения, но в целом эти форматы позволяют дотянуться до людей в самых отдаленных регионах".

Сопредседатели МВКК отметили необходимость общими усилиями остановить телефонное и кибермошенничество, а также предложили включить в программы повышения финансовой грамотности компоненты долгосрочного планирования, вопросы общественных финансов, налоговой и бюджетной культуры.

Фото: iStock
В Банке России назвали главные проблемы на пути финграмотности

Более половины субъектов РФ запустили региональные программы повышения финансовой грамотности, ее изучают в 32 тыс. школах, в каждой пятой из них обучение проводится в рамках отдельного обязательного урока. В прошлом учебном году по программам финансовой грамотности обучилось более 5,7 млн. школьников. За последние три года подготовлено более 73 тыс. учителей.

В качестве координатора Стратегии повышения финансовой грамотности от Минфина теперь определен Научно-исследовательский финансовый институт. Институт объявил в связи с этим о создании Центра финансовой грамотности, его директором назначена Анна Харнас, до прихода в НИФИ она работала в Московской школе управления СКОЛКОВО.

"НИФИ должен стать центром консолидации экспертной мысли, аккумулятором существующих и генератором новых подходов к финансовому просвещению. Причем не только на российском уровне. Нам не надо ограничиваться использованием чужого опыта, нам есть что предложить международному сообществу - как для обсуждения, так и для тиражирования", - заявил директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

Экономика Финансы Правительство Минфин Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Умер французский модельер Пьер Карден
Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего