Минфин не будет повышать налоговую нагрузку, если у бюджета будут проблемы с доходами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

"На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличения налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем либо заимствовать, если это нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния", - сказал Силуанов.

В целом минфин пока не видит необходимости в корректировке бюджета на 2021 год, несмотря на вторую волну пандемии коронавируса. "Мы получили такую же индульгенцию от парламента, как и в этом году, - можем не вносить поправки в бюджет и решением правительства по согласованию с комиссией парламентской быстро вносить изменения в роспись, поэтому пока нет планов выходить на корректировку бюджета. Хоть вторая волна и пришла, но мы пока не закрываем экономику, в отличие от других стран, пока таких планов, как вы слышали от нашего руководства, нет", - подчеркнул министр финансов.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от развития ситуации с пандемией. В долгосрочной перспективе российской экономике вряд ли придется рассчитывать даже на относительно высокие цены на нефть, считает Силуанов.

"В средне- и долгосрочной перспективе понятно, что спрос на углеводороды находится в рисковой зоне . Все-таки это и зеленые технологии, все эти углеродные налоги, переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике. Все это говорит о том, что рассчитывать на сохранение цен на уровне 50 и выше в долгосрочной перспективе маловероятно", - сказал Силуанов.

В законе о федеральном бюджете на следующие три года среднегодовые цены на баррель нефти российской марки Urals прогнозируются в 45,3 доллара в 2021 году, 46,6 доллара - в 2022 году и 47,5 доллара - в 2023 году. Баррель нефти марки Brent сейчас торгуется чуть выше 50 долларов.

Силуанов также рассказал и о перспективах программы по льготной ипотеке под ставку 6,5% годовых. Решение о том, будет ли в следующем году продлеваться программа, еще не принято, отметил он.

"Вопрос продления льготной программы в следующем году решим. За месяц, может быть, за полтора до 1 июля, когда завершается официально программа, сядем, посмотрим, что будет происходить на рынке, какие будут ставки, как развиваться будет этот сектор, тогда примем решение. На сегодня нет решения, сразу могу сказать. Есть большой спрос, цены растут", - сообщил министр финансов.

45,3 доллара будет стоить в среднем баррель нефти российской марки Urals в 2021 году, рассчитывают в минфине

Ипотечное кредитование в России быстро растет на фоне действия программы льготной ипотеки под 6,5%, продленной до июля 2021 года. В рамках программы, запущенной весной для поддержки застройщиков и граждан, можно оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на двадцать лет с первоначальным взносом от 15%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее неоднократно заявляла о том, что программу льготной ипотеки необходимо вовремя свернуть для того, чтобы на рынке не сформировались пузыри. Она подчеркивала, что льготная программа кредитования помогла гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия и продолжать ввод новых домов застройщикам. "Одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку", - предупреждала глава ЦБ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал в интервью телеканалу "Россия 24", что программа льготной ипотеки сыграла лишь небольшую роль в росте цен на жилье. По его словам, рынок просто оказался не готов к такому спросу, который возник на на фоне удешевления займов и снижения ключевой ставки ЦБ.