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29.12.2020 10:37
Рубрика: Экономика

Минфин не увидел необходимости править бюджет из-за пандемии

Текст: Роман Маркелов
Минфин пока не видит необходимости в корректировке бюджета на 2021 год, несмотря на вторую волну пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

"Мы получили такую же индульгенцию от парламента, как и в этом году - можем не вносить поправки в бюджет и решением правительства по согласованию с комиссией парламентской быстро вносить изменения в роспись, поэтому пока нет планов выходить на корректировку бюджета. Хоть вторая волна и пришла, но мы пока не закрываем экономику, в отличие от других стран, пока таких планов, как вы слышали от нашего руководства, нет", - подчеркнул министр финансов.

При этом, по его словам, окончательное решение будет зависеть от развития ситуации с пандемией. При этом если доходы бюджета начнут проседать, налоговая нагрузка на экономику повышаться не будет, заверил Силуанов.

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Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

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