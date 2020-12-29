Минфин не увидел необходимости править бюджет из-за пандемии

Минфин пока не видит необходимости в корректировке бюджета на 2021 год, несмотря на вторую волну пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы получили такую же индульгенцию от парламента, как и в этом году - можем не вносить поправки в бюджет и решением правительства по согласованию с комиссией парламентской быстро вносить изменения в роспись, поэтому пока нет планов выходить на корректировку бюджета. Хоть вторая волна и пришла, но мы пока не закрываем экономику, в отличие от других стран, пока таких планов, как вы слышали от нашего руководства, нет", - подчеркнул министр финансов.

При этом, по его словам, окончательное решение будет зависеть от развития ситуации с пандемией. При этом если доходы бюджета начнут проседать, налоговая нагрузка на экономику повышаться не будет, заверил Силуанов.