Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО

Министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью финскому информационному порталу "Юле" заявил, что его страна выступает за военный нейтралитет.

"Если мы подадим заявку на вступление в НАТО, это нарушит баланс во всей Скандинавии и создаст давление в первую очередь на Финляндию, у которой длинная граница с Россией. Мне кажется, что безопасность достигается лучше всего тем, что мы развиваем сотрудничество реалистичными способами и предпринимаем необходимые для этого шаги", - высказал мнение министр.

Он подчеркнул, что у Швеции есть длительная традиция военного нейтралитета. "Сейчас в Северных странах наблюдается баланс в области политики безопасности. Нехорошо, если одна из стран начинает нарушать этот баланс. Так считает правительство, так считаю и я сам", - заключил шведский высокопоставленный чиновник.

Напомним, что большинство депутатов в парламенте Швеции выступает за вступление страны в НАТО в качестве возможного варианта политики безопасности. Ситуация в риксдаге изменилась после того, как 9 декабря партия "Шведские демократы" изменила свою позицию по возможности присоединения к военному альянсу. Отметим, что изменение расклада сил в шведском парламенте не означает, что Стокгольм подаст заявку на вступление в альянс. Это лишь указывает на то, что настроение в эстаблишменте этой страны меняются.