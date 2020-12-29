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29.12.2020 08:23
Рубрика: Общество

Минпросвещения запускает видеосервис для школ "Сферум"

Текст: Ксения Колесникова
Российский аналог ZOOM для школ официально получил название "Сферум". Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с журналистами.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Сервис видеоконференцсвязи уже появился в рамках Цифровой образовательной среды. Мы его успешно апробировали в Московской области. И я могу себе позволить сказать впервые название - "Сферум". Мы его долго выбирали, - рассказал Сергей Кравцов. - Сервис делает "Ростелеком", используя опыт и те решения, которые уже были отработаны на видеонаблюдении на ЕГЭ. Коллеги бесплатно передают этот программный продукт школам, апробируют его в рамках Цифровой образовательной среды в 15 субъектах РФ. Эта система защищена от хакерских атак и взломов, также, как и видеонаблюдение на ЕГЭ.

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По словам министра, Цифровая образовательная среда (ЦОС) - это усиление и поддержка традиционной школы. Она включает в себя систему видеоконференцсвязи для того, чтобы учителя и ученики могли общаться друг с другом, в том числе из разных регионов. А родители - могли бы посещать родительские собрания онлайн, если очно не могут присутствовать. Вторая составляющая ЦОС - это социальные сети, отдельный сегмент "Вконтакте" - он уже тоже разработан. Ну и третье - это электронные верифицированные учебные материалы в помощь учителю, чтобы он на уроке мог продемонстрировать те или иные видео, компьютерные программы.

- Они дозированные, они встроены в учебный процесс, они все разбиты по тематическим блокам, соответствуют ФГОС и это помощь прежде всего учителю в преподавании того или иного предмета, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Общество Образование Реформа образования

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