Минздрав РБ: Первыми вакцинируются медики и педагоги

О начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной "Спутник V" объявили 29 декабря отраслевые министерства Союзного государства и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Первая партия противовирусной вакцины уже прибыла в РБ, информирует БЕЛТА.

Назвав "иммунизацию важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом", министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич подтвердил, что "первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми". По его словам, "вакцинация будет проводиться в добровольном порядке".

В республике, уточнил Пиневич, создана система хранения вакцины, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину. Он выразил благодарность российской стороне "за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса".

В свою очередь руководитель здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал, что быстрый доступ РБ к вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы. Он также отметил рациональный подход партнеров к локальным клиническим исследованиям препарата. "Протокол проведенного в стране клинисследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных изучения "Спутник V" для жителей Беларуси", - сказал он.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что РБ стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. Следующим этапом сотрудничества РФПИ и белорусских коллег, по его словам, станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что "существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания".