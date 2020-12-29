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29.12.2020 15:41
Рубрика: Власть

Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 16,5 млн рублей на субсидирование процентных ставок по образовательным кредитам. Это поможет 13,5 тыс. студентов получить высшее образования.

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За счет средств господдержки стоимость таких займов снижена до трех процентов годовых. Также ранее правительство расширило льготный период, когда заемщику не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. За это время выпускники могут найти работу, не испытывая финансовые трудности.

Срок погашения образовательного кредита для снижения размера ежемесячных выплат был увеличен с 10 до 15 лет после завершения льготного периода.

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