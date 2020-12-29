Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 16,5 млн рублей на субсидирование процентных ставок по образовательным кредитам. Это поможет 13,5 тыс. студентов получить высшее образования.

За счет средств господдержки стоимость таких займов снижена до трех процентов годовых. Также ранее правительство расширило льготный период, когда заемщику не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. За это время выпускники могут найти работу, не испытывая финансовые трудности.

Срок погашения образовательного кредита для снижения размера ежемесячных выплат был увеличен с 10 до 15 лет после завершения льготного периода.