Мишустин присудил премии правительства в области СМИ

Премьер-министр Михаил Мишустин присудил премии правительства в области средств массовой информации.

За персональный вклад в популяризацию детского чтения, создание коллекции тиражных детских журналов с отечественными героями отмечен генеральный директор издательского дома "Лев" Лев Елин, а главный редактор АНО "ТВ-Новости" Маргарита Симоньян - за личный вклад в развитие СМИ.

Ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков получит премию за личный вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики, а коллектив АО "Первый канал. Всемирная сеть" - за создание нового тематического телеканала "Победа".

Отмечены репортажи из горячих точек и освещение событий в Беларуси специальных корреспондентов газеты "Комсомольская правда" Александра Коца и Дмитрия Стешина. Газета "Московский комсомолец" в лице генерального директора Павла Гусева, первого заместителя главного редактора Петр Спектора, обозревателя Михаила Ростовского и главного художника Алексея Меринова награждена за актуальность и достоверность информации, публикуемой на страницах издания.

Также награды удостоены редактор отдела культуры еженедельника "Аргументы и факты" Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев за серию материалов в рамках проекта "Как нам обустроить Россию".