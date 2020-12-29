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29.12.2020 16:57
Рубрика: Власть

Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин установил на период с 1 по 8 января двойные специальные социальные выплаты для медработников, военнослужащих и иных лиц, имеющих право на материальную поддержку в связи с участием в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Повысить оплату смен в новогодние каникулы правительству поручил президент Владимир Путин.

Согласно подписанному главой правительства постановлению, социальные и дополнительные выплаты за указанный период осуществляются одновременно не позднее 29 января 2021 года.

Получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала станет проще
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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