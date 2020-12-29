Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января

Премьер-министр Михаил Мишустин установил на период с 1 по 8 января двойные специальные социальные выплаты для медработников, военнослужащих и иных лиц, имеющих право на материальную поддержку в связи с участием в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Повысить оплату смен в новогодние каникулы правительству поручил президент Владимир Путин.

Согласно подписанному главой правительства постановлению, социальные и дополнительные выплаты за указанный период осуществляются одновременно не позднее 29 января 2021 года.