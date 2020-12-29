Мурашко: В регионы отгружены 507 тысяч доз вакцины

Поставка вакцины против коронавирусной инфекции идет в соответствии с графиком, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Сегодня уже в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины", - сообщил он на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Каждую неделю увеличивается количество пунктов вакцинации. За последние семь дней открылось еще 45 пунктов.

В ближайшие два дня, добавил Мурашко, планируется открыть еще две площадки по производству вакцин, что позволит увеличивать объем выпуска.