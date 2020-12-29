Ежегодно на территории самого маленького государства в мире сооружаются аутентичные рождественские ясли. В этом году, омраченном пандемией, Святой Престол превзошел сам себя, выбрав в качестве вертепа футуристическое керамическое произведение в духе времени, которое спровоцировало жаркую дискуссию в католическом обществе.

"Presepio" (вертеп) происходит от латинского praesepire (ограждать) или praesaepium (стойло, хлев, ясли). На сегодняшний день сохранилось только второе значение этого слова - "ясли" и "детская кроватка". Первое появление итальянского вертепа связано с римской базиликой Санта Мария Маджоре. Считается, что именно в ней хранятся фрагменты деревянных досок яслей, в которые Дева Мария положила маленького Иисуса Христа. Другая легенда гласит, что возникновение вертепа связано с именем Святого Франциска Ассизского. В 13-м веке он впервые увидел место рождения Иисуса Христа, и был настолько впечатлен, что решил воссоздать атмосферу этого таинства у себя на родине в Италии. В пещере на окраине поселка Греччо в 1223 г. Франциск создал первый вертеп, получив на это благословение Папы Римского.

Начиная с 1980-х годов, Ватикан традиционно устанавливает ясли и вертеп на площади Святого Петра. Понтифик также благословляет кроватки для рождественских вертепов на специальной церемонии, начатой Папой Иоанном Павлом II. Отбором многочленных проектов, которые ежегодно выдвигают все регионы Италии, желающие принести ы дар свои творения, занимается Губернаторство Святого Престола. За последние годы на его счету немало оригинальных решений, которые не подлежат пересмотру. Чего стоит одно только произведение 2018 года под названием "Песчаное Рождество", созданное скульпторами из России, США, Голландии и Чехии. Для реализации масштабной композиции шириной 15 метров, высотой 5 метров и глубиной 6 метров, из Йезоло (область Венето) в Ватикан привезли 900 тонн песка. До этого в сцене Рождества Христова появлялась также разбитая лодка, символизирующая страдания беженцев и человек, посещающий заключенного, который являлся воплощением благотворительности.

Но уходящий год, несомненно, войдет в историю государства-града не только из-за неутихающей коронавирусной пандемии, но и благодаря, пожалуй, самому оригинальному вертепу, который не оставил практически никого равнодушным. Хотя сам Папа Франциск назвал его "символом надежды для всех римлян и католиков".

Рождественские ясли 2020 были созданы в период с 1965 по 1975 годы студентами и преподавателями в университете искусств Кастелли - итальянского города в области Абруццо, знаменитого своими керамическими изделиями. Все бы хорошо, но среди классических персонажей, таких как Святая Мария, Иосиф, волхвы и ангелы, которые по виду напоминают кубические шахматы, неожиданно оказался астронавт. В описании вертепа сказано, что он олицетворяет собой высадку на Луну в конце 1960-х - начале 1970-х годов.

Согласно неписанной традиции, к вертепу обычно добавляют элемент, символизирующий актуальные события. В этом году на эту роль была выбрана фигура, похожая на война в шлеме, которую многие очевидцы сравнили с Дартом Вейдером из "Звездных войн".

По словам авторов, при создании скульптур они вдохновлялись греческим, шумерским и египетским искусством, а также использовали для реализации проекта достижения современного и экспериментального искусства. Но эти аргументы так не убедили большинство католиков, которых вертеп не только удивил, но серьезно разозлил. Некоторые из них даже предлагают немедленно убрать его с площади до 10 января - дня, когда ясли официально покинут Ватикан и поедут покорять Иерусалим, Вифлеем и Тель-Авив.

"Эти странные и карикатурные фигуры не имеют ничего общего с христианским миром. Они его просто-напросто оскверняют", - так звучит, пожалуй, самый распространенный комментарий в отношении этого спорного произведения.

Есть среди экспертов-ватиканистов и те, которые узрели в установке футуристического вертепа намек на главные темы понтификата Франциска, связанные с ломкой вековых католических традиций, которые не раз проскальзывали в последних заявлениях действующего Папы.

Очевидно, чтобы раз и навсегда погасить полемику и в без того разгоряченном обществе, во время своей последней воскресной проповеди Франциск призвал верующих обратить внимание на проходящую в Ватикане выставку "Сто вертепов". В этом году из-за пандемии 43-я по счету экспозиция проходит под открытым небом, под сводами колоннады Бернини на площади Святого Петра. Здесь найдутся ясли на любой вкус от современных реплик традиционных неаполитанских и сицилийских крибов XVIII века, и римских вертепов XIX века, вплоть до современных яслей, выполненных из дерева, папье-маше, терракоты, а также из нетрадиционных материалов - песка, риса и металла.