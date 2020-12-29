На развитие науки в педвузах направят 500 миллионов рублей

На развитие науки в 33 федеральных педагогических вузах в 2021 году Минпросвещения направит 500 миллионов рублей. Об этом рассказал министр Сергей Кравцов. По его словам, впервые средний балл при поступлении в педвузы в 2020 году вырос.

- Вы знаете, всегда в педагогические вузы шли ребята с невысокими баллами. В 2020 году впервые средний балл ЕГЭ в педагогические вузы вырос - на два балла, - рассказал Сергей Кравцов. - Что бы мы не говорили, какие бы проекты не реализовывали - качество образования зависит от подготовки учителя. Поэтому мы со следующего года увеличим в три раза науку в педагогических вузах. Мы порядка полумиллиарда рублей в следующем году закладываем на развитие педагогической науки. Что это такое? В том числе - изучение возрастной физиологии. Ответ на вопрос - кто такой современный ребенок, какие должны быть подходы к нему у современного учителя, какая должна быть система подготовки в педагогических вузах. Это хорошая предметная, методическая подготовка, широкий кругозор, умение работать не только с детьми, но и родителями. Это те задачи, которые мы уже решаем, которые мы будем решать уже в следующем году. Мы будем стараться сделать из педагогических вузов лучшие университеты.

Напомним, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.