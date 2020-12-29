Нотариусам дали доступ к биометрии россиян

Сделки с недвижимостью, которые совершаются с помощью нотариуса, станут еще более безопасными. Нотариусы получили право устанавливать личность участников сделок по биометрическим данным. Согласно вступившему 29 декабря в силу приказу Минюста нотариусам предоставлен доступ к данным единой биометрической системы. В эту систему свои "пальчики", сетчатку глаза, образец голоса и другие биометрические данные россияне сдают добровольно через банки, в которых обслуживаются.

"Такая проверка, очевидно, является более надежной, чем просто установление личности по паспорту, так как фотография в паспорте зачастую бывает старой и может значительно отличаться от внешнего вида человека в момент визита к нотариусу", - пояснил председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий Олег Головотюк.

По его словам, удостоверить сделку или оформить наследственные права на ценное имущество нередко пытаются, предъявляя поддельный или украденный паспорт.

Нотариус сможет сделать запрос в единую систему биометрических данных и получить ответ. Отмечается, что ответ на запрос может быть получен лишь в том случае, если ранее человек сам предоставил свои данные в единую биометрическую систему.

Если биометрия не подтвердит личность человека с сомнительными документами, то нотариус откажет в совершении нотариального действия. Если заявитель с таким отказом не согласится, он может оспорить его в судебном порядке.