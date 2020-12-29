Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента

Министерство науки и высшего образования совместно с Советом по грантам Президента РФ подвели итоги конкурса для молодых ученых на получение стипендий Президента РФ в 2021-2023 годах.

На конкурсный отбор было принято рекордное количество заявок - 3181.

Победителями стали 587 молодых ученых и аспирантов, чьи исследования и разработки затрагивают приоритетные направления модернизации российской экономики.

Победители конкурса будут получать 22800 рублей в месяц в течение трех лет.

Больше всего победителей средииаспирантов и молодых ученых МГУ им. Ломоносова, Томского политехнического университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Казанского (Приволжского) федерального университета, Нижегородского госуниверситет им. Лобачевского.